Большая Байкальская тропа объединила тысячи волонтеров по всему миру, чтобы спасти самое глубокое озеро и научить людей беречь природу

Когда Артем Берне, дизайнер из Москвы, в первый раз решил сбежать на пару недель от столичной суеты на Байкал и вместе с волонтерами ББТ отправился строить тропы, он и подумать не мог, как круто, на 180 градусов, развернется его жизнь. Это было в 2016 году. Встретив на проекте свою вторую половину, уже вместе с ней Артем приезжал в заповедный край еще раз, и еще. А два года назад попрощался с московской круговертью и переехал в Иркутск, чтобы быть рядом с любимой женщиной, Байкалом и ББТ. На Большой Байкальской тропе Артем не только помогает строить тропы, но и классно делает много дизайнерской работы.

Артем Берне из Москвы встретил на проекте свою любовь и переехал жить в Иркутск. Фото: предоставлено Ассоциацией ББТ.

Ксения Бадрызлова тоже оставила родной Омск, где преподавала английский, после того как однажды присоединилась к ББТ в качестве переводчика. Новые тропы, новые друзья и настоящая любовь – и вот уже два года, как она живет в Иркутске, увлекается походами по Байкальским горам, преподает в одной из местных языковых школ.

Ксения Бадрызлова уже два года живет в Иркутске и увлекается походами по Байкальским горам. Фото: предоставлено Ассоциацией ББТ.

Историй о том, как уникальный экологический проект «Большая байкальская тропа» изменил жизни людей – сотни. За 17 лет, что существует ББТ, ее команда провела 255 международных волонтёрских проектов по строительству троп на Байкале, приняла 6 тысяч (!) волонтёров из 70 городов России и 30 стран мира, обустроила и обслуживает более 500 километров экологических троп, по которым ежегодно проходит более ста тысяч туристов.

За 17 лет, что существует ББТ, ее команда провела 255 международных волонтёрских проектов по строительству троп на Байкале Фото: предоставлено Ассоциацией ББТ.

— Волонтер, который приехал на проект ББТ, возвращается домой с другим мировоззрением, по-другому относится к природе, к вопросам потребления ресурсов, к мусору — он не бросит его просто так, а подумает, как его раздельно утилизировать, — говорит Элеонора Еремченко, исполнительный директор Ассоциации ББТ. — Наши проекты – даже если они тропостроительные – это не просто копание. Это и образовательная история: волонтерам объясняется, зачем строится тропа, в чем суть тропостроения, в чем важность экотуризма, чем он привлекателен для региона. Я всегда говорю, что ББТ меняет жизнь. Один раз узнав про Большую Байкальскую тропу и что-то сделав с нами, вы уже не будете прежним человеком.

Информационный ролик о ББТ.Ролик снят в рамках проекта Сохраняем природу, работая для людей , который мы реализовывали с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. https://президентскиегранты.рф

Так зачем же нужна тропа, спросите вы. О, у нее столько важных, на первый взгляд, не очевидных задач. Большую часть побережья Байкала занимают особо охраняемые природные территории: заказники, заповедники, национальные парки. И именно экотропы создают инфраструктуру туризма, привлекают гостей этого заповедного края и направляют их по обустроенным маршрутам, помогают добраться до достопримечательностей. Экотропы создают дополнительные рабочие места для местных жителей и препятствуют продвижению лесного пожара, облегчают сбор и вывоз мусора и делают пребывание в тайге максимально безопасным.

— Я думала: ну строят люди тропы, наверное, им это нравится! Да, по ним удобней ходить, чем просто по лесу. И все. Оказалось, что строительство экотроп – это не просто отдельная наука, но еще и универсальное решение для заповедных территорий вообще, — рассказывает Екатерина Таскаева, волонтер из Москвы. – Например, тысяча человек, прошедшие по тропе на территории национального парка, вытопчут, поломают, навредят в 100 раз меньше, чем 10 человек, прошедшие тот же путь хаотично.

Графика: предоставлено Ассоциацией ББТ.

Екатерина вместе с бригадой из 14 человек строили тропу в Прибайкальском национальном парке.

— В моей команде были вчерашняя выпускница университета, австралийка Эмма и совсем юная американка Саша, — рассказывает Екатерина. – Были даже подростки – Ваня с мамой и дедушкой из Саратова и Маша с мамой из Петербурга. Была еще молодая пара из Сыктывкара и девушка из Уфы. Кстати, в первые годы существования ББТ на ней работали чуть ли не одни иностранцы. Впрочем, для них в волонтерстве нет ничего удивительного, а в таком месте, как Байкал – тем более. Сейчас работают в основном люди из России. Большинство — состоявшиеся, созревшие ментально для такого дела, у кого есть финансовая возможность оплатить не только недешевый перелет, но и само участие в проекте.

Да-да, за участие в проектах есть взнос. Создатели ББТ, без сомнения, мечтают, чтобы его не было, но, увы, пока нет того объема спонсорской помощи, чтобы полностью покрыть расходы на транспорт, инструмент, снаряжение, еду, а также обучение новых бригадиров проектов и развитие движения в целом.

Работа волонтеров. Фото: предоставлено Ассоциацией ББТ.

Что же из себя представляет проект ББТ? Это лагерь продолжительностью от 3 до 14 дней. Как правило, в команде 10-15 человек, в том числе иностранцы, есть бригадир, переводчик. Ребята живут в палатках, готовят на костре. Работают инструментами не более 6 часов в день: они обустраивают родники, расчищают старые и создают новые экологические маршруты, поддерживают уже построенные в хорошем состоянии. Плюс культурно-массовая программа и красивейшие уголки Байкальской природы.

— Мы работали на родниках. Больше всего нам понравилось «прорубать» дорогу водичке, разрывать новые головы родника, ощущая себя частью природы и ее большим помощником, — делится впечатлениями волонтер Александр Слученков. — За все время проекта мы прочистили более 700 метров русла, нашли несколько новых «голов», сделали водопой для коров, помогали местным жителям строить детскую площадку в Хужире.

— О крупномасштабном освоение заповедников тропами речи не идет, — объясняет Василий Сутула, директор Байкальского государственного заповедника. – Вообще, при самом благоприятном развитии системы троп, не более 5 процентов заповедника будет охвачено посещением туристов. И этого достаточно.

Работа волонтеров. Фото: предоставлено Ассоциацией ББТ.

Этим летом Большая Байкальская Тропа проведет проекты в Прибайкальском национальном парке, Байкальском заповеднике и на Олхинском плато. В Прибайкальском национальном парке будет ремонт популярной экологической тропы между поселков Листвянка – Большое Голоустное. В Байкальском заповеднике ББТ ежегодно проводит несколько проектов по обустройству тропы вдоль реки Осиновка. Волонтеры проложили здесь маршрут до альпийских лугов. Это один из лучших примеров развития экологического туризма на Байкале. В этом году продолжат строительство и обслуживание этой экотропы.

Что касается Олхинского плато, то это новое направление ББТ, которое открывается в этом году. Здесь находятся Каменные стражи Олхи — уникальные памятники природы — скальные останцы, образовавшиеся в результате выветривания горных пород за сотни тысяч лет. Эти каменные изваяния не уступают по своей исторической и культурной ценности знаменитым Красноярским столбам. Волонтеры займутся ремонтом и маркировкой популярных туристических троп к скальникам.

У ББТ немало и зимних проектов. Фото: предоставлено Ассоциацией ББТ.

Узнать подробнее о проектах можно на сайте ББТ.

— Я просто боюсь представить как сложилась бы моя жизнь, не решись я тогда поехать на тот судьбоносный для меня проект, — говорит Юлия Похвищева, несколько лет назад девушка отправилась на ББТ в качестве переводчика и встретила в команде своего будущего мужа Никиту, он был бригадиром. — В этом году в августе нашей семье исполнится 8 лет, у нас подрастает чудесная дочка, которой уже 6 лет. Мы не раз обсуждали с мужем возможность вновь поучаствовать в проекте, но пока, к сожалению, из-за работы не можем скоординировать наши отпуска. Но однажды, я знаю совершенно точно, мы снова почувствуем кайф работы на тропе, посиделок у костра, приготовления котла каши и душевного интернационального общения.

Присоединяйтесь к ББТ!

Как стать участником проекта Фото: предоставлено Ассоциацией ББТ.

НА ЗАМЕТКУ

6 главных вопросов, как стать волонтером проектов «Большой Байкальской тропы»

1. Каковы требования к добровольцам?

Возраст: 18-70 лет.

Язык: русский или английский.

Здоровье: среднее здоровье (олимпийским чемпионом быть не нужно).

Обязательно: страховка/прививка от клеща.

2. Что должен уметь волонтер?

Волонтеры ББТ занимаются строительством и обустройством природных троп. Это физический труд, не требующий особых навыков. Большинство участников, приезжающих на тропостроительные проекты – новички, которые быстро обучаются нехитрым технологиям создания троп.

3. Какие виды работ есть на проекте?

— Экскавация (выемка и перемещение) грунта, дёрна.

— Расчистка коридора тропы.

— Создание структур из дерева или камня: ступени, гати (деревянные настилы), переходки, мостки.

— Установка знаков, стрелок, навигации, информационных щитов.

— Обустройство стояночных и костровых мест.

— Уборка мусора.

— Отдых: походы, игры, общение, достопримечательности.

Волонтеры ББТ занимаются строительством и обустройством природных троп. Фото: предоставлено Ассоциацией ББТ.

4. Что во время проекта ББТ предоставляет для участников?

Трансфер от места сбора до места проведения проекта (автобус, катер); бригадира, переводчика-коммуникатора, завхоза, групповую аптечку, необходимый групповой и кухонный инвентарь, инструменты, палатки, подарки.

5. Какие личные расходы должен предусмотреть волонтер, планируя участие в проекте ББТ?

Волонтеры добираются до места старта проектов самостоятельно, чаще всего это Иркутск. Соответственно, волонтер сам оплачивает дорогу до Байкала. За участие в проекте есть взнос – его сумма зависит от каждого конкретного проекта и указана в его описании. Во время проведения проекта дополнительных трат не требуется. Только если участники хотят купить сувениров, угоститься в местных кафе, воспользоваться экскурсионными и другими туристическими услугами.

6. Как оставить заявку на участие в проекте ББТ?

Необходимо зайти на сайт www.greatbaikaltrail.org в раздел «Летние проекты» и выбрать подходящий, ознакомиться с описанием, условиями и заполнить анкету участника. Далее с волонтером свяжется координатор. Также стоит присоединиться к группе ББТ ВКонтакте.

Материал вошел в число победителей конкурса на лучшую экологическую инициативу «Чистая страна», который «Открытые НКО» проводят при поддержке ИД «Комсомольская правда».