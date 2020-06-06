Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 июня 2020 года составило 212 680 человек. Всего за минувшие стуки из медицинских учреждений на территории страны были выписаны 8 057 пациентов в разных регионах страны, они смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

В числе инфицированных на территории России все еще остается 231 626 местных жителей. За минувшие сутки в государстве появились 8 726 новый инфицированный, а общее число заражений с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 449 834.

Суточный прирост новых инфицированных остается на одном и том же уровне в течение долгого времени. Эксперты Всемирной организации здравоохранения уже потвердели, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. В скором времени кривая заболеваемости должна пойти на спад.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-кардиолог Александр Мясников составил перечень известных в настоящее время медикам фактов о коронавирусе и методах противодействия распространению инфекции в стране. Телеведущий указал на то, что вирус легко можно распространяться с первого взгляда абсолютно здоровыми людьми, а также имеет свои расовые и гендерные предпочтения.

Российский препарат от коронавируса «Авифивир» уже прошел успешные испытания и признан медицинским сообществом эффективным. А вот гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, который принимал американский президент для профилактики заболевания, оказался не действенным, сообщили ученые из Оксфорда.

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