В ВОЗ подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:22:42+03:00

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Россия вышла на плато по коронавирусу - это подтвердили в ВОЗ. Термин обозначает, что суточный прирост заболевших остается примерно на одном и том же уровне в течение длительного времени. Далее кривая заболеваемости должна пойти вниз.

- В настоящее время Россия демонстрирует плато,- приводит слова официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис ТАСС. - Россия осуществляет много тестов, и это здорово.

По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире зарегистрировано более 6,6 миллионов случаев заражения.

Больше всего инфицированных и погибших от нового вируса в США. С учетом протестов, которые проходят в штатах после гибели Джорджа Флойда, ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США сделали прогноз на увеличение жертв пандемии. По их оценкам к 27 июня число смертей от вируса в США превысит 127 000, сообщает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU