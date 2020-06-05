Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:50:19+03:00

Президент США был уверен в эффективной защите от коронавируса благодаря препарату Фото: REUTERS

Президент США заявил, что принимал гидроксихлорохин, чтобы не заазиться

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Ученые из Оксфорда не нашли подтверждений эффективности гидроксихлорохина. Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принимает этот противомалярийный препарат в качестве профилактики. Американский лидер отказывался носить маски и не соблюдал социальную дистанцию, но публично высказывался об эффективности этого лекарства.

В издании журнале New England Journal of Medicine сообщили, что исследование по гидроксихлорохину завершено.

- После воздействия Covid-19 высокого или среднего риска гидроксихлорохин не предотвращал заболевание, совместимое с Covid-19,- сообщили учены.

Во Франции и вовсе запретили назначать американский препарат пациентам с коронавирусом из-за побочных эффектов. Исследования показали, что лекарство может вызвать проблемы с сердцем.

По примеру Трампа, президент Сальвадора Наиб Букели, тоже решил пить гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU