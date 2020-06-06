Украина верит в победу над Россией

Игнорирование реальности и купание в мечтах стало основой современной украинской ментальности. Чего только стоит железная уверенность населения и руководства этой страны в том, что Россия регулярно получает отпор от украинской армии в своих еженедельных попытках агрессии. И ничто не заменит для представителя украинской власти сладкую мечту о победе над Россией или, на худой конец, о развале нашей страны. Так было при Порошенко, сохранилась и еще более окрепла эта тенденция и при Зеленском.

- Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится, – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилов. - Это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%.

Потрясающее знание истории продемонстрировал, между прочим. Как Богдан Хмельницкий просился в Россию, как Грузия спасалась в России от полного уничтожения, Армения, и т.д. и т.п. – про все это забыл выпускник Луганского педагогического университета по специальности учитель истории Александр Мячеславович. Впрочем, по первому образованию он ветеринар, закончивший техникум, а оно, видимо, пересиливает в этой личности все остальное. Поскольку главный по безопасности на Украине относится к подотчетному контингенту чуть ли не как к животным с короткой памятью.

А ведь, похоже, что в этом он прав. Поскольку именно такая позиция, как оказалось, ближе всего к украинскому народному сознанию. На днях Киевский международный институт социологии (КМИС) провел социологическое исследование. И по итогам его исследования общественного мнения оказалось, что 50,5% населения Украины уверены, что в будущем Украина победит Россию! В это верят от 65,4% на западе страны до 33% на востоке. Лишь 10% считают, что победа будет за Россией. Здесь диапазон от 8,4% на западе до 16, 9% на востоке.

При этом, при расширенной формулировке вопроса 37,2% респондентов ответили, что Украина добьется победы над Россией, поскольку Россия слабая и отсталая держава, а с Украиной весь цивилизованный мир. Правда, 31% все же решились сказать, что Украина никогда не достигнет победы над Россией, потому что намного слабее политически и экономически.

Что касается главных задач, стоящих перед страной, то, конечно, 49% считают, что надо развивать в первую очередь экономику, но 30% уверены, что надо сначала победить в войне. Причем, это, естественно, гораздо более активная и крикливая часть населении, потому что они «патриоты».

Победа над Россией, таким образом, остается главной задачей украинского государства, которую надо решать, по мнению населения. Ничего удивительного, если вспомнить, что Иловайский и Дебальцевский котлы в массовом сознании на Украине уже отложились как победы ВСУ над «сепаратистами и российской армией», а не сражения, в которых украинские каратели получили по зубам от ополченцев на полную катушку.

И вдобавок, в стране крайне мало людей, которые говорят о реальной картине. Да их еще и никто не желает слушать.

- Я не вижу каких-то серьезных шагов в энергетике, будто не понимают, что остановка атомных станций с реакторами Александрова (РБМК-1000) – это может быть катастрофа. Я вижу, начинают скупать отказы от паев земли. Я вижу, что президент стреляет из лука, когда горит хата. Я вижу, что опять нам навязывает медицинскую реформу, цель которой – уничтожить нас. И самое страшное – вижу, что в образовании у нас коллапс. Я вижу, что опять подняли голову нацисты, опять у нас национализм путается с нацизмом, - заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко. - Нами рулят до неприличия, мы уже даже не подневольная какая-то страна под влиянием, а просто какая-то папуасия. Мы радуемся каким-то неприятностям у других стран, хотя нужно сосредоточиться на Украине, разбираться самими собой.

Папуасия победит Россию? Папуасы в этом уверены. Просто как в анекдоте: «Если тут у нас все так разворотило, представляете, что с Москвой стало?» Флаг в руки.

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