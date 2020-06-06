2020-06-06T13:35:32+03:00
Происшествия

Сотрудница клининга «взяла» с бизнесмена за уборку квартиры полмиллиона рублей

Мужчина заметил пропажу 500 тысяч рублей сразу после ухода горничной
Иван РУНЕВ
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Сейчас с уборщицей работают оперативники.Сейчас с уборщицей работают оперативники.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все случилось в Москве, в одной из квартир на Рублевском шоссе. Домой к 48-летнему Виталию С.* генеральному директору одной из монтажных фирм, как обычно, пришла сотрудница клининговой компании. Женщину, 37-летнюю Оксану, он знал давно - вот уже полгода каждую неделю она убиралась у него в квартире. Мужчина занимался своими делами, пока Оксана наводила порядок в его жилище. Закончив и получив расчет, женщина ушла. Виталий стал собираться на работу и полез в шкаф, где прятал свои сбережения.

«В шкафу у Виталия лежал пакет с двумя пачками наличных, каждая по 500 000 рублей. До прихода горничной мужчина как раз перекладывал деньги на самую верхнюю полку, не желая, чтобы Оксана наткнулась на них при уборке. Но она, по всей видимости, наткнулась, ведь сразу после ее ухода пакет опустел на одну пачку - пропали 500 000 рублей», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

Сразу после обнаружения пропажи, Виталий позвонил Оксане и попросил вернуться. На удивление, женщина не стала бегать и прятаться. Уже в квартире мужчина прямо спросил, куда пропали его деньги. Оксана ответила, что никаких денег не видела и уж тем более не брала. Выяснять отношения с ней мужчина не стал, а обратился напрямую за помощью к полицейским.

Эти деньги мужчина взял в кредит в одном из банков. Бизнесмен собирался восстановить свое дело после пандемии коронавируса. Сейчас с уборщицей работают оперативники. Они пытаются убедить женщину добровольно вернуть украденную сумму. * - имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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