Юрий Семин – «КП»: Сам не рисую, только комментирую эскизы

После того, как столичный «Локомотив» не продлил контракт Юрием Семиным, разразился громкий скандал. Ведь 73-летнего тренера фактически уволили из своего родного клуба, уже в четвертый раз за 34 года.

На днях мы разговаривали с Палычем, который нам рассказал про то, как проводит самоизоляцию на даче со своим 7-летним внуком Павлом, и что они все равно продолжат болеть за «Локомотив». «Ведь, сердцу не прикажешь», - сказал Семин.

И вот сегодня в Инстаграм тренера появилось новое фото и запись:

«Вместе с @olovomoscow мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!».

seminup Вместе с @olovomoscow мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!

"КП" позвонила Семину.

- Юрий Павлович, доброе утро! Вы в своем Инстаграм написали, что открываете линию одежды. Что это будет?

- Спортивная одежда.

- А какая, только футбольная или вообще - костюмы, куртки?

- Вообще. Вместе с брендом «Олово» будем выпускать. Скоро появятся футболки и другая продукция.

- А где ее можно будет купить.

- Посмотрите на сайте компании, там все будет написано.

- Юрий Павлович, на фото вы сидите с эскизом эмблемы вашей формы? Скажите, а вы сами рисуете?

- … Могу только комментировать, - после паузы отвечает Юрий Павлович.

- Юрий Павлович, а из «Динамо» (Киев) вам звонили?

(Семин работал в клубе в конце нулевых и ходят слухи, что его вновь туда приглашают, - Авт.)

- Спасибо, очень плохо слышно, я за городом, - уходит от ответа Палыч.

- Через две недели возобновляется чемпионат России по футболу. «Локомотив» будет играть уже под руководством нового тренера. Будете смотреть?

- Да, конечно, буду. Куда ж я денусь…

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