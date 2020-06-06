"Договорились нас мочить": Иосиф Пригожин раскрыл планы Лепса и Шнурова

Субботнее утро в шоу-бизнесе началось с очередной пикировки: Валерия рассказала, что Шнуров "переобулся" и теперь ратует за помощь артистам, тот в ответ посоветовал певице с мужем заняться делом и усомнился в их адекватности. Не ответить на оскорбление супруги Иосиф Пригожин не мог.

- Для меня он не мужчина: обижает женщину, публикует личные СМС, травит людей, - прокомментировал продюсер kp.ru очередной наезд Шнурова. Пригожин также напомнил, что в течение нескольких лет он в многочисленных интервью предлагал создать фонд или ассоциацию в поддержку артистов. Но теперь его идеи озвучивает Шнуров (cм. КСТАТИ).

- До этого он нас обсмеял, а теперь во всеуслышание декларирует наши идеи - где логика? В чем разница между моими словами и его? Теперь он зарабатывает популярность на том, что раньше высмеивал. Я сказал, что музыканты находятся в бедственном положении - и вдруг Шнуров предлагает помочь музыкантам. Мы говорим об одном и том же, только мы делаем, а он хайпует. Он олигарх, миллиардер от шоу-бизнеса. И теперь собирается в Государственную думу. А все ли налоги он заплатил? - задается вопросом продюсер.

По словам Иосифа Пригожина, проверять на адекватность надо не их с Валерией:

- Она закончила школу с золотой медалью, блестяще окончила институт имени Гнесиных, воспитала троих детей. И в отличие от Шнурова, она не выглядит птушницей. Я бы лучше проверил, что пьет и что нюхает Сергей Шнуров, - отмечает продюсер.

Но самое удивительное для Пригожина, что одиозного лидера "Ленинграда" поддерживает Григорий Лепс:

- Они между собой договариваются, как нас мочить. А ведь Валерия и Лепс - кумовья. Они крестные дочери Сергея Кожевникова (продюсера и основателя "Русского радио", который несколько лет назад вел войну за радиостанцию с новым владельцем. - Ред.). - Вот вы спрашиваете, почему Лепс так поступает. Но я и сам не понимаю, как это возможно. Мне кажется они все пропили свои мозги...

КСТАТИ

С чего сыр-бор?

В затянувшихся баталиях звезд момент так называемого "переобувания" Сергея Шнурова для многих прошел незамеченным. Но на днях лидер "Ленинграда" вместе с Григорием Лепсом приняли участие в онлайн-конференции с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, где ратовали за разрешение на проведение корпоративов и концертов.

Там Шнуров (к слову - инициатор конференции), выступая с речью о бедственном положении шоу-бизнеса, предложил создать профессиональное объединение представителей отрасли.

- Если мы не едины, то нас и нет. Мы действительно никогда не заявляли себя как отрасль. Нужно объединение, я бы его назвал Ассоциацией независимых культурно-массовых мероприятий. И нам есть кого защищать. Шоу-бизнес очень мультипликативен, он дает работу множеству людей – и не только творческих профессий, а много кому еще – и техникам, и водителям, и официантам, и гардеробщицам. Надеюсь, что общая беда поможет преодолеть противоречия, – сказал музыкант.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

А вот о чем говорил ранее Иосиф Пригожин:

- В ужасном состоянии сейчас театралы, цирковые деятели, танцоры, музыканты... Огромный творческий пласт лишается шансов продолжать свою деятельность. Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать.

Я бы хотел, чтобы в вопросах благотворительности был какой-то центральный орган - открытый и прозрачный. Например, фонд творческих единомышленников, куда бы раз в месяц все члены перечисляли деньги. Я бы дал, допустим, 100 тысяч рублей, Лепс бы дал, другие артисты - кто сколько может. Случилась беда, мы бы взяли и помогли.

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