"Тетя Лера, вам с муженьком нужна помощь": Сергей Шнуров усомнился в адекватности Валерии и Пригожина

За карантинным "мылом" - разборками Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова (первый рассказал о бедственном положении артистов, второй принялся его высмеивать) - страна следит уже две недели, и этому сериалу не видно конца. Вчера, отвечая подписчикам в Инстаграме, певица Валерия заявила, что одиозный лидер "Ленинграда" напрасно очернил ее мужа.

- Вы же не знаете, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу. Требует разрешить заказники и так далее, - написала артистка. - Вот такой он, ваш герой...

Слова звезды тут же растиражировали СМИ, и ответ рокера не заставил себя ждать. Сегодня утром Шнуров опубликовал на своей странице скриншот статьи в прессе.

- Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская, - едко отреагировал музыкант, видимо, усомнившись в адекватности пары. - А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно. Я не болтаю чепуху на каждом углу и не пытаюсь дозвониться Панину и Куклачеву, а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую. Займитесь уже каким-нибудь делом.

Этим постом Шнуров припомнил Пригожину один из его комментариев, который ранее продюсер дал kp.ru.

- Они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берет, ни Охлобыстин, ни Навальный... Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются! - раскритиковал Иосиф Пригожин примкнувших к Шнурову знаменитостей.

Панин ему тут же ответил:

- Пусть созванивается с кошками Куклачева, у меня есть, чем заняться, - высказался скандальный актер.

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