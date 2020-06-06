Садовод Андрей Туманов рассказал, как дачникам спасти урожай от дождей

У многих из нас, живущих в городе, во время режима самоизоляции осталась одна радость - дача. В кой-то веки даже лопата кажется небывалым счастьем. Мышцы во время работы горят. Как и лишние калории, накопленные за последние пару месяцев.

На своих грядках, под яблонькой, не нужны защитные маски с перчатками. И электронный пропуск тоже. Как в том фильме, хочу халву ем, хочу пряники.

Однако у некоторых дачников весь этот долгожданный восторг смыло аномальными ливнями. Жительница Северного Медведкова Наталья Ломова телеграфирует:

- У нас дача под Красногорском. И во время очередного потопа активизировались червяки. Все огурцы из земли вытащили. Мы их снова посадили, но через несколько дней ситуация повторилась. Вряд ли теперь примутся. Клубника тоже, похоже, пропала. И начала гнить из-за воды, которая скопилась на грядках. Всё остальное пока держится. Но если за один день будет выпадать месячная норма осадков, ничего не уродится.

Бьют тревогу и в соседних СНТ, особенно те землевладельцы, у которых участки расположены в низинах. Вся вода, повинуясь законам физики, стекает к ним.

Противостоять природной стихии, конечно, сложно. Но только не тем, кто читает «КП» и особенно советы Андрея Туманова.

Совсем недавно мы писали о нем как о бесстрашном путешественнике, застрявшем из-за пандемии на американской земле. 5 мая он чудом вернулся. И первым делом кинулся замачивать семена. Хотя у всех в это время уже рассада вовсю колосилась.

Но ничего. Лето длинное.

Главное, чтобы огород использовался. Не засадить его картошкой - все равно что школьника не перевести в следующий класс. Также плохо, неприятно, досадно.

Земля и так к приезду хозяина заросла сорняками. Пришлось здорово потрудиться, чтобы привести участочек в божеский вид.

Ну а с дождем и наводнениями разберемся по пунктам.

После лопаты хоть за кисти берись и рисуй с балкончика местные пейзажи. Фото: личный архив Андрея Туманова

ИВАМ ПОВЕЗЛО, А ПЛОДОВЫМ РАСТЕНИЯМ НЕТ

- Да, - говорит Туманов, - увы. Тем, у кого огород превратился в озеро, ждать хорошего урожая не приходится. Если, конечно, не выращивать водоросли... И даже влаголюбивые растения не в состоянии это вытерпеть. Та же капуста, например. Или огурцы с редисом. Да, в жару их нужно чаще поливать, но расти на подтопленной территории они не будут.

Кому благодать сейчас, так это ивам. Хоть плакучей, хоть козьей, хоть змеевидной... Не зря же они растут возле прудов у самой кромки воды.

- А вот плодовым растениям повезло меньше, - говорит Андрей Туманов. - У них глубокая корневая система. Одно наводнение еще могут выдержать. А если больше - вряд ли. Скажем, какие-нибудь помидоры можно пересадить в короба. Они мастерятся на открытом грунте хоть из досок, хоть из шифера, хоть из металла. И если глубина сантиметров 40, не требуют искусственного дна (если глубина меньше, лучше постелить нетканый материал, чтобы сорняки не прорастали). В эти короба вместе с землей желательно сыпануть полезной органики... Листвы, например. Или можно сделать высокие грядки. Я одно время проживал в Якутии. И видел, как там на вечной мерзлоте люди умудрялись выращивать помидоры, дыни, арбузы, огурцы. Как именно? Ставили теплицы. И в них отсыпали грядки по пояс. Солнышко светит. Земелька прогревается. И обрабатывать удобно.

У нас, в Подмосковье, тоже так можно. И без всякой теплицы. Только на грунт придется потратиться (покупной чернозем стоит около 800 рублей за кубометр, - прим. авт). Зато ваши баклажанчики, огурчики, помидорчики, перчики уже не утонут. Они будут выше этого.

Деревья тоже можно сажать на холмиках. Нагребаете земли - и вперед. У яблони, груши, вишни, сливы, многих кустарников мочковатая корневая система. Она находится в глубоком пласте почвы. А потому такой способ вполне подходящий. Вселенского потопа деревья, может, и не выдержат. А вот крепкий тропический ливень запросто.

Будет у Андрея Туманова и свежий лучок, хотя и позже, чем у остальных. Фото: личный архив Андрея Туманова

НУ, ЗА МЕЛИОРАЦИЮ!

- Это слово многих дачников пугает, - продолжает наш спикер. - Потому что сразу представляются масштабные действия - с колонной тракторов и экскаваторов, трубами и массой рабочих (как в большом сельском хозяйстве). Я говорю о мелиорации. На самом деле, это улучшение. И заняться им может любой дачник, имеющий штыковую лопату. Есть такая байка о профессиональных агрономах, которые во время застолья пятый тост обязательно поднимают за мелиорацию. Хотя не совсем байка, честно говоря. Агрономы прекрасно знают, насколько этот процесс важен для почвы. Он может быть разным. Где-то требуется осушение (как в нашем случае), где-то наоборот. В некоторых случаях засоленный грунт исправляют. Все это мелиорация.

По словам Андрея Туманова, если ваш участок периодически затапливается, что-то сделано не так. Либо вами, либо вашими предшественниками. В советские времена, планируя территорию для садоводческих товариществ, гидрологи обязательно указывали характер почвы, уровень грунтовых вод, уклон и так далее... Всё прорисовывалось по пунктам. Ну и сточные канавы были повсеместно. Потом в 90-е наступила анархия. Следить за этим перестали. Многие дачники засыпали канавы землей, получив таким образом несколько лишних метров. Но в дождливую погоду воде стало некуда деваться. И это территориальная прибавка стала дорого обходиться.

Для того, чтобы провести мелиорацию на своем участке, достаточно определить, где у вас верхняя точка на огороде, а где нижняя. Обычно это видно невооруженным глазом. Если земля сравнительно ровная и вы сомневаетесь, посмотрите во время дождя откуда и куда текут ручейки. Затем нужно прокопать вдоль всего участка канаву (глубиной где-то полметра) и каждый год ее чистить от растительности. Во время обыкновенного дождичка толку в ней не будет. А вот во время потопа, какой недавно был в Подмосковье, вполне.

- Можно это пространство как-нибудь декоративно оформить, - рассказывает Туманов. - Некоторые делают мостики, например. На моем участке все эти стоки сохранились - еще с 1979 года. А если у вас нет, можно их сделать совместно с соседями. Любой студент института мелиорации за десять минут определит, где лучше копать. Никаких экспертиз за сумасшедшие деньги делать не нужно. Также можно обратиться к опытному дачнику.

Тоже дачник. Ходит с таким видом, как будто он здесь главный. Фото: личный архив Андрея Туманова

ЛИШНЕЙ ЗЕМЛЕ - НЕТ, КОЛОДЦАМ - ДА

- Есть еще и другой способ избежать подтоплений, - сообщил «КП» садовод. - Поднять на участке уровень земли. Привезти десять «КамАЗов» чернозема и разровнять. Но! Это дорого. И чревато проблемами с соседями. Потому как вся вода потечет к ним в огороды. Кому это понравится?

По словам Туманова, неплохо понижает грунтовые воды колодец на участке. С его помощью можно следить за их уровнем. В засуху он опускается, в паводок - наоборот. Лишнюю воду можно откачивать насосом.

Еще вариант - вырыть прудик в нижней части огорода. Он тоже понижает уровень грунтовых вод. Плюс водичка для полива. Да и карасей разводить можно. Специалисты такой водоем называют «бассейном-накопителем».

- Я понимаю, что это трудоемко и, может быть, дорого, - говорит Андрей Туманов. - Но зато потом вы не будете зависеть от капризов природы. Будь то засуха или наводнение.

Редис бывает разный - черный, белый, красный! Фото: личный архив Андрея Туманова

ОГОРОД СЕЯТЬ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Вернувшись из Америки на родину, Андрей Туманов не попил даже чаю в квартире, даже не разулся, а сразу ринулся готовить семена. Это не литературный прием, а в точности его слова.

- Чтобы нагнать остальных дачников, я посадил супер-ранние сорта помидоров, - рассказывает садовод. - Они дают урожай уже на сотый день. Вот и считайте. Приехал я 5 мая... Посадил в этом году много картошки. И даже не потому, что столько нужно. А чтобы заполнить огород. Совсем не дело, если он в сорняках весь. Вообще при грамотном уходе и обработке в Подмосковье можно собрать два урожая картофеля. Я его иногда сажаю даже во второй половине лета. Собрал, например, лук в июле. И на его место картошку.

Незабудки растут сами по себе - никто их не сажал. Фото: личный архив Андрея Туманова

Что еще есть на участке Туманова?

Горох. Он у экс-депутата Госдумы молоденький всегда. Подсаживает до июля. А растет он ровно два месяца. Сладкий, вкусный. И к тому же почву обогащает атмосферным азотом.

Салатики. Самых разных сортов! И хрустящие. И желтые. И краснолистные. И всякие-всякие. Сорок дней - и лист уже огромный. Можно срывать. Вкусно. И витамины.

Горчица листовая. Замечательная. Остренькая. Вкусная.

Всякая зелень. От петрушки до базилика. Ее щипать можно в самом молодом виде. В суп, в салат, в рот.

Редис. Летом тяжеловато растет, потому что любит короткий световой день. Ну вот крупноплодные сорта можно немного обхитрить. И в шесть часов вечера накрывать темной накидочкой. А утром снимать.

Хоть какой-то толк от всех этих дождей. Фото: личный архив Андрея Туманова

Репка. Вырастает за полтора месяца.

Огурцы. Рассаду до сих пор не поздно сеять в открытом грунте. И это делается до середины июня. Чтобы уже после 15-го числа гарантированно не было заморозков. А то, бывало, и в начале лета - минус два, минус три…

Кабачки, тыквы скороспелые. Тоже еще можно успеть. А потом использовать в десятках блюд. Продукт к тому же диетический, с чесночком заходит на ура. Из кабачков даже варенье можно сварить.

- Я не помню такого лета, чтобы не говорили, что оно такое-сякое, плохое, - с улыбкой добавил Андрей Туманов. - Вечно что-то мешает. То вредители, то болезни, то холод, то жара. Послушайте. Ну у нас такая погода. Мы в этом живем. У нас не Калифорния, не Крым. Надо подстраиваться и не сидеть без дела. А осенью и зимой пожинать плоды. И не покупать гнилую картошку в супермаркете. Всем хороших урожаев и здоровья.

После очередного трудового дня. Фото: личный архив Андрея Туманова

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https://www.kp.ru/daily/27138/4230194/