Жители Черногории готовы скинуться на частный самолет, чтобы выбраться из России

Еще зимой в Россию из Черногории прилетели погостить несколько семей. Все они русские, просто давным давно переехали в страну Балканского полуострова. Здесь остались родные. Билеты обратно были на руках, но начался ковидный хаос — границы закрыли, рейсы отменили.

— Ко мне обратились 15 человек. Среди них беременная женщина. Она прилетела навестить тетю еще в зимней одежде и до сих пор не может вернуться. Их родные готовы скинуться на частный борт. Недавно в Черногории открыли воздушное пространство для таких самолетов. Но есть ограничение: до 10 человек на рейс. Поэтому мы обратились в наш МИД с просьбой оказать содействие и договориться с аналогичным ведомством Черногории, — рассказал kp.ru правозащитник Иван Мельников.

В то же время в Черногории, по данным собеседника, могут находиться порядка 200 российских граждан — туристы. Многие с детьми. Иван говорит, что «черногорцы» готовы посадить на обратной рейс часть из них и не будут просить за это денег.

— Самолет все равно будет возвращаться обратно. Чтобы ему не лететь пустыми, на борт можно взять наших граждан. У многих закончились деньги. В России они уже потеряли работу, у кого-то рухнул бизнес, пока они были там, — добавил Мельников.

Заказать частный борт будет стоить порядка 30 тысяч евро. Семьи уже собрали деньги. Осталось согласовать нюансы полета. Но дело не только в наполняемости борта. Пока «черногорцы» гостили у нас, у них закончился вид на жительство в европейской стране. А без него их не могут выпустить за границу — таково постановление правительства.

Правозащитники помогли застрявшим написать обращение к главе МИД Сергею Лаврову и ждут ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы улететь домой в разгар пандемии россияне заказывают частные самолеты

Сколько стоит улететь бизнесджетом и что ждет на борту VIP-рейса (подробности)