2020-06-06T17:33:58+03:00
Общество

Жители Черногории готовы скинуться на частный самолет, чтобы выбраться из России

Обратным рейсом можно вывезти застрявших в Европе россиян, но нужна договоренность на высшем уровне
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
15 граждан Черногории готовы нанять самолет, чтобы улететь домой.15 граждан Черногории готовы нанять самолет, чтобы улететь домой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Еще зимой в Россию из Черногории прилетели погостить несколько семей. Все они русские, просто давным давно переехали в страну Балканского полуострова. Здесь остались родные. Билеты обратно были на руках, но начался ковидный хаос — границы закрыли, рейсы отменили.

— Ко мне обратились 15 человек. Среди них беременная женщина. Она прилетела навестить тетю еще в зимней одежде и до сих пор не может вернуться. Их родные готовы скинуться на частный борт. Недавно в Черногории открыли воздушное пространство для таких самолетов. Но есть ограничение: до 10 человек на рейс. Поэтому мы обратились в наш МИД с просьбой оказать содействие и договориться с аналогичным ведомством Черногории, — рассказал kp.ru правозащитник Иван Мельников.

В то же время в Черногории, по данным собеседника, могут находиться порядка 200 российских граждан — туристы. Многие с детьми. Иван говорит, что «черногорцы» готовы посадить на обратной рейс часть из них и не будут просить за это денег.

— Самолет все равно будет возвращаться обратно. Чтобы ему не лететь пустыми, на борт можно взять наших граждан. У многих закончились деньги. В России они уже потеряли работу, у кого-то рухнул бизнес, пока они были там, — добавил Мельников.

Заказать частный борт будет стоить порядка 30 тысяч евро. Семьи уже собрали деньги. Осталось согласовать нюансы полета. Но дело не только в наполняемости борта. Пока «черногорцы» гостили у нас, у них закончился вид на жительство в европейской стране. А без него их не могут выпустить за границу — таково постановление правительства.

Правозащитники помогли застрявшим написать обращение к главе МИД Сергею Лаврову и ждут ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы улететь домой в разгар пандемии россияне заказывают частные самолеты

Сколько стоит улететь бизнесджетом и что ждет на борту VIP-рейса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц
Моделей попросили сфотографироваться в вещах, которые не жалко отдать: они разделись до трусов
Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов
Gucci выпустил ботинки "прощай, молодость" за 50 тысяч рублей
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец
Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений
Путин сообщил, что россиян пускают за границу только по экстраординарным случаям
За смерть ребенка, которого задушили в детском садике, хотят наказать маму
В Ленинградской области обустроят 47 экологических троп
Когда хочется на море: Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
Любовное гнездо принца Чарльза выставили на продажу
Глава Роспотребнадзора: Новый театральный сезон могут начать со зрителями
Вирусолог объяснил, почему Россия надолго задержалась на плато по коронавирусу
Вертолет Ми-38, совершивший экстренную посадку в Подмосковье, вернулся в испытательный комплекс
Путин заявил, что русский язык объединяет все народы России
Путин призвал учесть вопросы деятельности культуры в плане восстановления экономики
Немецких туристов выгнали из Венеции за купание Гранд-канале
Ко Дню русского языка составлен список новых слов, значение которых чаще всего искали в Рунете
В Москве у безработного украли почти пять миллионов рублей
Окна в квартире министра юстиции Южной Осетии забросали камнями
Москва не исключает провокации НАТО к параду Победы
В США полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Похороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище
Степашин рассказал о передаче России Александровского подворья
«Гнусная и подлая провокация»: Нарышкин отреагировал на решение Праги о высылке российских дипломатов
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса