Психотерапевт Олег Зайцев назвал лучшее средство, чтоб не впасть в психоз в период пандемии

«Только не надо впадать в реактивный психоз и делать запасы макарон». Так называлось интервью известного психотерапевта, доктора медицинских наук, руководителя группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олега Зайцева. (Оно вышло в газете, на сайте и Радио «КП» 4 марта с. г. - перед началом у нас эпидемии коронавируса.

Теперь - на её исходе - спустя три месяца - смотрим: был ли в России «реактивный психоз» и стали ли россияне «психами»? Что будет дальше с нашим душевным здоровьем, как избежать неприятных последствий?

- Олег Семенович, напомню: в начале эпидемии вы убеждали нас не впадать в реактивный психоз и не делать запасы макарон.

- Да, так и было. Я убеждал, что голода не будет. Я угадал. Ни макароны, ни гречка никуда не пропали, нужды в запасах не было.

- И вы сами не сделали никаких продуктовых заначек?

- Нет, не сделал. И радуюсь по этому поводу.

- Ясно. А теперь давайте еще раз поговорим о психозах. Теперь они, как я понимаю, не связаны с продуктовыми запасами, а совсем - другой формы.

- С психозами такая ситуация.

Сейчас эпидемия коронавируса будет уменьшаться, пойдет на спад, а вот психические нарушения как раз будут нарастать.

С одной стороны, они возможны у тех, кто инфицирован коронавирусом. Люди впадают в особые такие тревожные состояния, тем более, что, действительно, у них и повод для тревоги есть. У людей в возрасте порой возникает спутанность сознания, и так далее.

С другой стороны, если так можно выразиться, у некоторых «жертв самоизоляции» могут возникнуть расстройства - как следствие того, что их лишили возможности передвигаться, общаться.

Особенно это наблюдается у людей с подвижной психикой... Это - путь к депрессии, к неврозу, когда боязнь заразиться превращается в тревогу, в ипохондрию.

- Получается, вместе с инфекционной эпидемией мы можем получить эпидемию не менее заразную – психическую?

- Психическая эпидемия, может быть, невидима, но она поражает людей порой не меньше, чем сама инфекция.

В дальнейшем мы, врачи нашей специализации, ожидаем много неврозов, депрессий, так называемых посттравматических стрессовых расстройств, когда люди пережили ужас, который был в течение двух с половиной месяцев.

Это будет вспоминаться, это будет с ними жить и через полгода, и через год. И будет их тревожить и вызывать различные психические нарушения. Может быть, не психозы, но неврозы – точно.

Если взять «испанку», грипп, который бушевал в начале ХХ века, то после него началась Великая депрессия. И она была не только в экономике, но и в душах, и в психическом состоянии людей. Кризис был связан и с эмоциональными, и с экономическими, и с социальными факторами.

- Я сам лично общался с некоторыми выздоровевшими после коронавируса. Конечно, сначала, когда они заболевали, у них было угнетенное состояние. Но потом, когда вышли через две-три недели из больницы, наоборот, у этих людей появился какой-то оптимизм.

- Безусловно. Это, действительно, есть. Те, кто испытал острый стресс, после окончания тяжелой ситуации, действительно, могут испытать хорошее состояние вплоть до эйфории. Но это - двое из троих. У одного все-таки останется депрессия, тревога, ипохондрия и так далее.

- Да вроде все для них хорошо закончилось, чего волноваться?

- Ну, предполагают, что у вируса могут быть и какие-то последствия, о которых мы еще не знаем. Включается фантазия, возникают новые страхи.

Но дело в том, что есть еще так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. Оно может развиться через полгода, через год. Такие картинки начнут всплывать о том, что они пережили. То есть наплывы воспоминаний о каком-то тяжелом периоде жизни. И это уже будет отдельная проблема, которая сопровождается тревогой и каким-то беспокойством. Но это тревога о прошлом, о пережитом.

Это как у людей, которые пришли с войны, и еще много лет несли тяжелый груз неврозов.

Олег Зайцев считает, что даже если пандемия пойдет на спад, психические проблемы будут усугубляться.Фото: Личный архив

- Я общался с людьми, которые через день у себя находили симптомы коронавируса. Я им говорю: ребята, потерпите день-два, у вас все пройдет.

- Это панические атаки. Тревожная ипохондрия.

- А к вам в эти три месяца, пока мы с вами не общались, люди обращались с подобными страхами?

- Видите ли, я тоже был на такой полуизоляции. Но мне приходилось онлайн консультировать пациентов как раз с этой ипохондрией, с тревогой, с поиском пресловутых симптомов коронавируса и с зацикливанием на этих симптомах.

- Что вы им говорите, как успокаиваете? Как нам надо себя вести в подобной ситуации, чтобы не стать вашими пациентами?

- Здесь основное – не зациклиться на хворобе. Если человек опасается болезни, он вместо того, чтобы думать о ней, вместо того, чтобы искать у себя симптомы, должен сосредоточиться на здоровье.

- А поконкретнее? Самовнушением заняться: «Я здоров, я совершенно здоров…»?

- Безусловно, помогают прогулки. Физические упражнения и дома, и на свежем воздухе. Правильное питание.

И надо искать какие-то позитивные аспекты, например, даже в обычных вещах.

- А это как?

- Можно выхлебать чашку кофе, а можно получить удовольствие от смакования каждого глотка.

В принципе, от простых вещей можно получить и удовольствие, и душевную гармонию.

А если уж совсем не получается отвлечься, то не стесняйтесь обратиться к психотерапевту, к психиатру.

Сейчас коллеги, в принципе, уже готовы к тому, чтобы оказывать помощь и тем, кто перенес коронавирус, и тем, кто не заболел, но тяжело переносит стресс.

- Олег Семенович, а вот еще обнаружилась масса людей, которые вообще ничего не боятся. И ничего не признают: ни самоизоляцию, ни масочный режим, ни перчатки.

- Очень часто это просто какая-то поза.

Первая реакция переживания стресса - реакция отрицания. В дальнейшем не исключено, что они перейдут в другое качество - депрессию, например. Тревога нередко после отрицания идет.

Все-таки, чтобы наименее болезненно пережить сложный период, нужно принять действительность такой, как она есть, а не такой, как они себе это представляют.

Чем дольше человек остается в придуманном мире, который не соответствует действительности, тем больше опасность психического расстройства.

Олег Зайцев уверен: чтобы чувствовать себя хорошо, не нужно зацикливаться на болезнях.Фото: Личный архив

- Вы можете обратиться к нашим радиослушателям, читателям, посетителям сайта с пожеланиями своими.

- Пожелание, прежде всего, конечно, - душевной гармонии, психического здоровья. И чтобы у всех было такое состояние, чтобы психиатры не понадобились. Я был бы не против, если б моя медицинская специальность когда-нибудь оказалась ненужной!

Но если понадобятся, то обращайтесь. Психиатры, психотерапевты всегда готовы оказать помощь.

- А вот, допустим, взять меня, журналиста Александра Гамова, который три месяца пишет про COVID. Что мне делать, чтобы, проще говоря, «крыша не поехала»?

- А вот ваша деятельность - как раз лучшее средство, чтобы «крыша не поехала». Наблюдение, попытка разобраться во всем, понимание того, что происходит... Да еще - возможность делиться знаниями и информацией с окружающими, делиться позитивом... Это и есть лучшая профилактика любой психической эпидемии, которая всегда сопутствует эпидемиям инфекционным. Так что - я вам желаю оставаться в форме.

- То есть, я психически здоров сейчас?

- Вы не просто психически здоровы, а еще укрепляете здоровье окружающих.

- Спасибо. Я, можно сказать, у вас на онлайн-приеме.

- А я сейчас в электричке.

- О! И что, как там народ, рассаду везут на дачи? О чем люди говорят?

- Вы знаете, особо не разговаривают. Многие просто спят, потому что встали пораньше. И потом, долго ехать, вот и отдыхают.

- Что еще вы там видите?

- За окнами вижу много воды Подмосковье залило дождями. Люди даже не везде могут пройти. Народ уже истосковался по даче, по свежему воздуху. И правильно делают, что едут и меняют рутинную изоляцию на природу. Кстати, большинство все-таки в масках и перчатках.

- А вы?

- В маске, да.

Некоторые настороженно смотрят вокруг, чтобы кто-то слишком близко не сел.

Но сейчас уже солнце, и я вижу все больше жизнерадостных лиц. В общем, уже они просветляются. Что очень хорошо.

- Ладно, тогда, пожалуйста, передайте привет электричке. Только не будите спящих, пусть отдыхают!

- Я мысленно передаю привет электричке! Доброго всем здоровья!

- И вам. Спасибо. Удачи...