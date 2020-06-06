2020-06-06T18:49:31+03:00
Здоровье

Психотерапевт Олег Зайцев назвал лучшее средство, чтоб не впасть в психоз в период пандемии

Доктор медицинских наук прогнозирует увеличение неврозов после эпидемии, но считает ситуацию поправимой
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Известный психотерапевт, доктор медицинских наук Олег Зайцев.Известный психотерапевт, доктор медицинских наук Олег Зайцев.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

«Только не надо впадать в реактивный психоз и делать запасы макарон». Так называлось интервью известного психотерапевта, доктора медицинских наук, руководителя группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олега Зайцева. (Оно вышло в газете, на сайте и Радио «КП» 4 марта с. г. - перед началом у нас эпидемии коронавируса.

Теперь - на её исходе - спустя три месяца - смотрим: был ли в России «реактивный психоз» и стали ли россияне «психами»? Что будет дальше с нашим душевным здоровьем, как избежать неприятных последствий?

- Олег Семенович, напомню: в начале эпидемии вы убеждали нас не впадать в реактивный психоз и не делать запасы макарон.

- Да, так и было. Я убеждал, что голода не будет. Я угадал. Ни макароны, ни гречка никуда не пропали, нужды в запасах не было.

- И вы сами не сделали никаких продуктовых заначек?

- Нет, не сделал. И радуюсь по этому поводу.

- Ясно. А теперь давайте еще раз поговорим о психозах. Теперь они, как я понимаю, не связаны с продуктовыми запасами, а совсем - другой формы.

- С психозами такая ситуация.

Сейчас эпидемия коронавируса будет уменьшаться, пойдет на спад, а вот психические нарушения как раз будут нарастать.

С одной стороны, они возможны у тех, кто инфицирован коронавирусом. Люди впадают в особые такие тревожные состояния, тем более, что, действительно, у них и повод для тревоги есть. У людей в возрасте порой возникает спутанность сознания, и так далее.

С другой стороны, если так можно выразиться, у некоторых «жертв самоизоляции» могут возникнуть расстройства - как следствие того, что их лишили возможности передвигаться, общаться.

Особенно это наблюдается у людей с подвижной психикой... Это - путь к депрессии, к неврозу, когда боязнь заразиться превращается в тревогу, в ипохондрию.

- Получается, вместе с инфекционной эпидемией мы можем получить эпидемию не менее заразную – психическую?

- Психическая эпидемия, может быть, невидима, но она поражает людей порой не меньше, чем сама инфекция.

В дальнейшем мы, врачи нашей специализации, ожидаем много неврозов, депрессий, так называемых посттравматических стрессовых расстройств, когда люди пережили ужас, который был в течение двух с половиной месяцев.

Это будет вспоминаться, это будет с ними жить и через полгода, и через год. И будет их тревожить и вызывать различные психические нарушения. Может быть, не психозы, но неврозы – точно.

Если взять «испанку», грипп, который бушевал в начале ХХ века, то после него началась Великая депрессия. И она была не только в экономике, но и в душах, и в психическом состоянии людей. Кризис был связан и с эмоциональными, и с экономическими, и с социальными факторами.

- Я сам лично общался с некоторыми выздоровевшими после коронавируса. Конечно, сначала, когда они заболевали, у них было угнетенное состояние. Но потом, когда вышли через две-три недели из больницы, наоборот, у этих людей появился какой-то оптимизм.

- Безусловно. Это, действительно, есть. Те, кто испытал острый стресс, после окончания тяжелой ситуации, действительно, могут испытать хорошее состояние вплоть до эйфории. Но это - двое из троих. У одного все-таки останется депрессия, тревога, ипохондрия и так далее.

- Да вроде все для них хорошо закончилось, чего волноваться?

- Ну, предполагают, что у вируса могут быть и какие-то последствия, о которых мы еще не знаем. Включается фантазия, возникают новые страхи.

Но дело в том, что есть еще так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. Оно может развиться через полгода, через год. Такие картинки начнут всплывать о том, что они пережили. То есть наплывы воспоминаний о каком-то тяжелом периоде жизни. И это уже будет отдельная проблема, которая сопровождается тревогой и каким-то беспокойством. Но это тревога о прошлом, о пережитом.

Это как у людей, которые пришли с войны, и еще много лет несли тяжелый груз неврозов.

Олег Зайцев считает, что даже если пандемия пойдет на спад, психические проблемы будут усугубляться. Фото: Личный архив

Олег Зайцев считает, что даже если пандемия пойдет на спад, психические проблемы будут усугубляться.Фото: Личный архив

- Я общался с людьми, которые через день у себя находили симптомы коронавируса. Я им говорю: ребята, потерпите день-два, у вас все пройдет.

- Это панические атаки. Тревожная ипохондрия.

- А к вам в эти три месяца, пока мы с вами не общались, люди обращались с подобными страхами?

- Видите ли, я тоже был на такой полуизоляции. Но мне приходилось онлайн консультировать пациентов как раз с этой ипохондрией, с тревогой, с поиском пресловутых симптомов коронавируса и с зацикливанием на этих симптомах.

- Что вы им говорите, как успокаиваете? Как нам надо себя вести в подобной ситуации, чтобы не стать вашими пациентами?

- Здесь основное – не зациклиться на хворобе. Если человек опасается болезни, он вместо того, чтобы думать о ней, вместо того, чтобы искать у себя симптомы, должен сосредоточиться на здоровье.

- А поконкретнее? Самовнушением заняться: «Я здоров, я совершенно здоров…»?

- Безусловно, помогают прогулки. Физические упражнения и дома, и на свежем воздухе. Правильное питание.

И надо искать какие-то позитивные аспекты, например, даже в обычных вещах.

- А это как?

- Можно выхлебать чашку кофе, а можно получить удовольствие от смакования каждого глотка.

В принципе, от простых вещей можно получить и удовольствие, и душевную гармонию.

А если уж совсем не получается отвлечься, то не стесняйтесь обратиться к психотерапевту, к психиатру.

Сейчас коллеги, в принципе, уже готовы к тому, чтобы оказывать помощь и тем, кто перенес коронавирус, и тем, кто не заболел, но тяжело переносит стресс.

- Олег Семенович, а вот еще обнаружилась масса людей, которые вообще ничего не боятся. И ничего не признают: ни самоизоляцию, ни масочный режим, ни перчатки.

- Очень часто это просто какая-то поза.

Первая реакция переживания стресса - реакция отрицания. В дальнейшем не исключено, что они перейдут в другое качество - депрессию, например. Тревога нередко после отрицания идет.

Все-таки, чтобы наименее болезненно пережить сложный период, нужно принять действительность такой, как она есть, а не такой, как они себе это представляют.

Чем дольше человек остается в придуманном мире, который не соответствует действительности, тем больше опасность психического расстройства.

Олег Зайцев уверен: чтобы чувствовать себя хорошо, не нужно зацикливаться на болезнях. Фото: Личный архив

Олег Зайцев уверен: чтобы чувствовать себя хорошо, не нужно зацикливаться на болезнях.Фото: Личный архив

- Вы можете обратиться к нашим радиослушателям, читателям, посетителям сайта с пожеланиями своими.

- Пожелание, прежде всего, конечно, - душевной гармонии, психического здоровья. И чтобы у всех было такое состояние, чтобы психиатры не понадобились. Я был бы не против, если б моя медицинская специальность когда-нибудь оказалась ненужной!

Но если понадобятся, то обращайтесь. Психиатры, психотерапевты всегда готовы оказать помощь.

- А вот, допустим, взять меня, журналиста Александра Гамова, который три месяца пишет про COVID. Что мне делать, чтобы, проще говоря, «крыша не поехала»?

- А вот ваша деятельность - как раз лучшее средство, чтобы «крыша не поехала». Наблюдение, попытка разобраться во всем, понимание того, что происходит... Да еще - возможность делиться знаниями и информацией с окружающими, делиться позитивом... Это и есть лучшая профилактика любой психической эпидемии, которая всегда сопутствует эпидемиям инфекционным. Так что - я вам желаю оставаться в форме.

- То есть, я психически здоров сейчас?

- Вы не просто психически здоровы, а еще укрепляете здоровье окружающих.

- Спасибо. Я, можно сказать, у вас на онлайн-приеме.

- А я сейчас в электричке.

- О! И что, как там народ, рассаду везут на дачи? О чем люди говорят?

- Вы знаете, особо не разговаривают. Многие просто спят, потому что встали пораньше. И потом, долго ехать, вот и отдыхают.

- Что еще вы там видите?

- За окнами вижу много воды Подмосковье залило дождями. Люди даже не везде могут пройти. Народ уже истосковался по даче, по свежему воздуху. И правильно делают, что едут и меняют рутинную изоляцию на природу. Кстати, большинство все-таки в масках и перчатках.

- А вы?

- В маске, да.

Некоторые настороженно смотрят вокруг, чтобы кто-то слишком близко не сел.

Но сейчас уже солнце, и я вижу все больше жизнерадостных лиц. В общем, уже они просветляются. Что очень хорошо.

- Ладно, тогда, пожалуйста, передайте привет электричке. Только не будите спящих, пусть отдыхают!

- Я мысленно передаю привет электричке! Доброго всем здоровья!

- И вам. Спасибо. Удачи...

Известный психотерапевт, доктор медицинских наук Олег Зайцев - из подмосковной электрички: «Людей много, все едут на дачу, некоторые дремлют - накопилась усталость. Взгляды все ещё беспокойные, но много и улыбок. И - солнца. Это обнадеживает»

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спортивное питание: что такое, для чего и кому нужно принимать
Когда спорт для тебя больше чем хобби, нужно задуматься о соответствующем питании – без него идеальных результатов не достичь. В чем особенность спортивного питания и его польза, не вредно ли – разберемся
Новости 24
Еще один президент угрожает прекратить финансирование ВОЗ
Канадский премьер Джастин Трюдо встал на колени во время акции памяти Флойда
В Японии создают спутник для уничтожения космического мусора
"Бавария" победила "Байер" 4:2, укрепив свое лидерство в Бундеслиге
В Бейруте демонстранты громят здание парламента
Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой на самоизоляции
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц
Моделей попросили сфотографироваться в вещах, которые не жалко отдать: они разделись до трусов
Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов
Gucci выпустил ботинки "прощай, молодость" за 50 тысяч рублей
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец
Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений