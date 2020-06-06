2020-06-06T19:22:29+03:00
Экономика

Рост тарифов «по просьбам граждан»: как нас разводят жилищники под прикрытием коронавируса

Из-за финансовых проблем и безнаказанности управляющие компании стали чаще идти на подлог документов и обман
Елена АРАКЕЛЯН
Поделиться:
Почему выросли тарифы на коммуналку в период самоизоляции?Почему выросли тарифы на коммуналку в период самоизоляции?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

ПЛАТА ВЫРОСЛА? ВЫ САМИ ТАК ЗАХОТЕЛИ

Жильцы одного из домов города Благовещенска неожиданно узнали, что с 1 мая у них вырос тариф на содержание и ремонт жилья. И не на какие-нибудь 3-4%, на уровне инфляции, а сразу более чем на 50%. «Как же так, пандемия же, последние деньги забрать решили?»- удивились жильцы. «А вы сами приняли такое решение на собрании», - объяснили в управляющей компании.

Изучение протоколов собрания и голосования выявило увлекательные детали.

- Лично моя подпись коряво подделана, - рассказывает Юлия, член инициативной группы жильцов. - Голосовали якобы в том числе и люди, уже переставшие быть собственниками квартир в нашем доме в последний год. Даже не удосужились проверить, кто сейчас у нас живет и владеет жильем, взяли старые данные.

Самым интересным оказался состав счетной комиссии. Среди ее членов обнаружилась 73-летняя бабушка, которая из-за полуслепоты и плохого здоровья уже несколько лет не выходит из квартиры. Только этот «член комиссии» и признала, что действительно подписала какую-то бумажку, но не разглядела какую. Остальные утверждают, что про собрание не знают и их подписи на протоколах от лица счетной комиссии — подделка.

А ДУМАЛИ, ЧТО ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПЕНСИИ...

И еще одна свежая история - из Петропавловска-Камчатского. Там жилищники развели преимущественно пожилых владельцев квартир, используя нынешнюю политическую ситуацию. Сказали, что надо проголосовать за поправки в Конституцию о повышении пенсий. Большинство и подписали бумаги, не вникая. Как оказалось — протоколы собрания о смене управляющей компании, которую жильцы менять совершенно не хотели. Новая компания первым делом поменяла в подъездах современные лампочки с датчиками движения, установленные прежней компанией, на обычные. «Зачем?» - удивилась более сообразительная часть жильцов. «Так будет лучше», - сказали в компании. Кому будет лучше, стало понятно, когда выяснилось, что один из учредителей УК-захватчицы владеет предприятием по производству лампочек. И теперь жильцы опасаются, что в их и соседних домах, куда тем же способом пришла та же УК, только и будут менять лампочки, а про остальные работы забудут. А к тому же вырастет плата за общедомовое электричество — прежние-то лампочки были энергосберегающие.

ВО ВСЕМ КОРОНАВИРУС ВИНОВАТ

Поддельные протоколы и обман в сфере ЖКХ — явление не новое. С ним долго и упорно боролись, вводя для «управляек» все новые санкции за нарушения, вплоть до отзыва лицензии, а в каких-то случаях и уголовной статьи. Но в «эпоху коронавируса» ситуация стала скатываться если не «назад в 90-е», то, как минимум, на несколько лет назад.

В некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль» рассказывают о жалобах на подлоги решений собраний из Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова, на которые заинтересованные контролирующие инстанции сейчас просто не обращают внимания — типа не до вас, боремся с пандемией.

- Жалобы жильцов игнорируются, нам напоминают, что в связи с пандемией наложен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса — за исключением случаев, когда речь идет об угрозе жизни и безопасности людей. Но угроза жизни — это все-таки редкий случай, чаще речь идет об угрозе кошельку, - комментирует камчатскую историю руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Камчатского края Анатолий Кирносенко.

Есть и объективные причины, из-за которых управляющие компании сейчас вынуждены выкручиваться как могут. Как уже писала «КП», в связи с коронавирусом работы и затрат у них прибавилось, поскольку необходимо делать ежедневно дезинфекцию подъездов, а средств на это во многих регионах не выделяют или почти не выделяют. В некоторых случаях уже добавились и штрафы — за то, что недодезинфицировали или продезинфицировали не так, это Роспотребнадзор проверяет. При этом платежи за ЖКХ в большинстве регионов сократились. За содержание и ремонт жилья — в счет этой статьи предлагается делать санобработку — в среднем на 25-30%. В общем, честным путем не прокрутиться. Что остается? Правильно, зарабатывать нечестно.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

ЗАПОМНИ И РАССКАЖИ ПОЖИЛЫМ РОДСТВЕННИКАМ!

Период самоизоляции удобен для жилищных махинаторов еще и тем, что большинство сидит по домам. В частности, самая ценная для обманщиков категория, которую проще всего ввести в заблуждение, - пенсионеры.

Характерная замануха выглядит так. Жильцов просят подписать бумаги, якобы подтверждающие, что в подъезде регулярно проводится уборка и санобработка и у них нет претензий. Или что они за то, чтобы в доме провели ремонт. Звучит вполне убедительно, поэтому реальное содержание документов обычно никто не смотрит — подписывают со слов. А на самом деле это может оказаться протокол собрания, которым утверждается, например, более высокий тариф на содержание и ремонт жилья. Или что-то еще из той же серии, что предполагает дополнительные затраты со стороны жильцов и на что по доброй воле люди вряд ли согласятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Управляющие компании начали экономить на всем подряд — жильцам это аукнется зимой

Не исключено, что этой зимой в некоторых домах будет холоднее, чем обычно. А кто-то, возможно, уже и осень встретит с текущей крышей. И виноват в этом… Да вы уже догадались — он самый, коронавирус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
При введении режима ЧС россиянам вернут деньги за билеты на концерты или выдадут ваучеры
В Московском патриархате советуют россиянам воздержаться от зарубежных паломничеств в этом году
Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон
"Где 400 миллионов?": Путин заставил оправдываться главу Бурятии
Еще один президент угрожает прекратить финансирование ВОЗ
Канадский премьер Джастин Трюдо встал на колени во время акции памяти Флойда
В Японии создают спутник для уничтожения космического мусора
"Бавария" победила "Байер" 4:2, укрепив свое лидерство в Бундеслиге
В Бейруте демонстранты громят здание парламента
Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой на самоизоляции
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц
Моделей попросили сфотографироваться в вещах, которые не жалко отдать: они разделись до трусов
Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов
Gucci выпустил ботинки "прощай, молодость" за 50 тысяч рублей
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец
Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений