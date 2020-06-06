Рост тарифов «по просьбам граждан»: как нас разводят жилищники под прикрытием коронавируса

ПЛАТА ВЫРОСЛА? ВЫ САМИ ТАК ЗАХОТЕЛИ

Жильцы одного из домов города Благовещенска неожиданно узнали, что с 1 мая у них вырос тариф на содержание и ремонт жилья. И не на какие-нибудь 3-4%, на уровне инфляции, а сразу более чем на 50%. «Как же так, пандемия же, последние деньги забрать решили?»- удивились жильцы. «А вы сами приняли такое решение на собрании», - объяснили в управляющей компании.

Изучение протоколов собрания и голосования выявило увлекательные детали.

- Лично моя подпись коряво подделана, - рассказывает Юлия, член инициативной группы жильцов. - Голосовали якобы в том числе и люди, уже переставшие быть собственниками квартир в нашем доме в последний год. Даже не удосужились проверить, кто сейчас у нас живет и владеет жильем, взяли старые данные.

Самым интересным оказался состав счетной комиссии. Среди ее членов обнаружилась 73-летняя бабушка, которая из-за полуслепоты и плохого здоровья уже несколько лет не выходит из квартиры. Только этот «член комиссии» и признала, что действительно подписала какую-то бумажку, но не разглядела какую. Остальные утверждают, что про собрание не знают и их подписи на протоколах от лица счетной комиссии — подделка.

А ДУМАЛИ, ЧТО ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПЕНСИИ...

И еще одна свежая история - из Петропавловска-Камчатского. Там жилищники развели преимущественно пожилых владельцев квартир, используя нынешнюю политическую ситуацию. Сказали, что надо проголосовать за поправки в Конституцию о повышении пенсий. Большинство и подписали бумаги, не вникая. Как оказалось — протоколы собрания о смене управляющей компании, которую жильцы менять совершенно не хотели. Новая компания первым делом поменяла в подъездах современные лампочки с датчиками движения, установленные прежней компанией, на обычные. «Зачем?» - удивилась более сообразительная часть жильцов. «Так будет лучше», - сказали в компании. Кому будет лучше, стало понятно, когда выяснилось, что один из учредителей УК-захватчицы владеет предприятием по производству лампочек. И теперь жильцы опасаются, что в их и соседних домах, куда тем же способом пришла та же УК, только и будут менять лампочки, а про остальные работы забудут. А к тому же вырастет плата за общедомовое электричество — прежние-то лампочки были энергосберегающие.

ВО ВСЕМ КОРОНАВИРУС ВИНОВАТ

Поддельные протоколы и обман в сфере ЖКХ — явление не новое. С ним долго и упорно боролись, вводя для «управляек» все новые санкции за нарушения, вплоть до отзыва лицензии, а в каких-то случаях и уголовной статьи. Но в «эпоху коронавируса» ситуация стала скатываться если не «назад в 90-е», то, как минимум, на несколько лет назад.

В некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль» рассказывают о жалобах на подлоги решений собраний из Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова, на которые заинтересованные контролирующие инстанции сейчас просто не обращают внимания — типа не до вас, боремся с пандемией.

- Жалобы жильцов игнорируются, нам напоминают, что в связи с пандемией наложен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса — за исключением случаев, когда речь идет об угрозе жизни и безопасности людей. Но угроза жизни — это все-таки редкий случай, чаще речь идет об угрозе кошельку, - комментирует камчатскую историю руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Камчатского края Анатолий Кирносенко.

Есть и объективные причины, из-за которых управляющие компании сейчас вынуждены выкручиваться как могут. Как уже писала «КП», в связи с коронавирусом работы и затрат у них прибавилось, поскольку необходимо делать ежедневно дезинфекцию подъездов, а средств на это во многих регионах не выделяют или почти не выделяют. В некоторых случаях уже добавились и штрафы — за то, что недодезинфицировали или продезинфицировали не так, это Роспотребнадзор проверяет. При этом платежи за ЖКХ в большинстве регионов сократились. За содержание и ремонт жилья — в счет этой статьи предлагается делать санобработку — в среднем на 25-30%. В общем, честным путем не прокрутиться. Что остается? Правильно, зарабатывать нечестно.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

ЗАПОМНИ И РАССКАЖИ ПОЖИЛЫМ РОДСТВЕННИКАМ!

Период самоизоляции удобен для жилищных махинаторов еще и тем, что большинство сидит по домам. В частности, самая ценная для обманщиков категория, которую проще всего ввести в заблуждение, - пенсионеры.

Характерная замануха выглядит так. Жильцов просят подписать бумаги, якобы подтверждающие, что в подъезде регулярно проводится уборка и санобработка и у них нет претензий. Или что они за то, чтобы в доме провели ремонт. Звучит вполне убедительно, поэтому реальное содержание документов обычно никто не смотрит — подписывают со слов. А на самом деле это может оказаться протокол собрания, которым утверждается, например, более высокий тариф на содержание и ремонт жилья. Или что-то еще из той же серии, что предполагает дополнительные затраты со стороны жильцов и на что по доброй воле люди вряд ли согласятся.

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