Хроника ЧС в Норильске: работы по ликвидации утечки в зоне ТЭЦ-3 близятся к завершению

6 июня генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин заявил, что с места аварии вывезено более 3,5 тысяч кубометров зараженного грунта. И уже через две недели, когда во временных хранилищах проведут все мероприятия по снижению в нем концентрации нефтепродуктов, его отправят на утилизацию.

«У нас организованно несколько площадок для хранения грунта. Одна на бетонном основании на ТЭЦ-3, сегодня мы туда вывезли основную массу грунта. И еще есть два крытых здания для вывоза этих объемов», – пояснил Липин.

Второй «боевой участок» ЧС расположен на реке Амбарной, где также продолжаются операции по ликвидации последствий инцидента. В отличие от грунта, загрязненную воду вывезти из тундры смогут лишь с приходом морозов, по зимнику. Однако сбор проливов топлива идет очень активно. Его собирают с помощью нефтесборных систем, а затем переливают в емкости на берегу.

«В настоящее время завезены в достаточном количестве емкости, порядка 8 тысяч кубов. Этого хватит для работы, я думаю, на неделю», – заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783560" frameborder="0"></iframe> Работы по ликвидации утечки в зоне ТЭЦ-3 в Норильске близятся к завершению.

Всего, по словам Чуприяна, активная фаза ликвидации ЧС займет около 14 дней. Сейчас на водной территории работают установки общей мощностью около 100 кубометров в час.

При этом, важно понимать, что информация по оборудованию и срокам работ регулярно обновляется, в том числе, в связи с погодными условиями в регионе. Направление движения масляного пятна на реке Амбарной может изменяться из-за ветра, поэтому спасатели всегда должны быть готовы выставлять новые заграждения. Александр Чуприян заверил, что МЧС имеет их достаточное количество.

«Вчера ИЛ-76 МЧС России привез дополнительные боновые заграждения. Поэтому они в резерве существуют и, если они понадобятся, мы их, конечно, поставим. Все определяют специалисты», – сказал он.

На сегодняшний день в МЧС подчеркивают, что в ликвидации разлива топлива задействованы силы не одной организации и службы. Морская спасательная служба, «Газпром нефть», «Транснефть» и Сибирский спасательный центр МЧС России – в трудной ситуации никто не отказал в помощи пострадавшему региону и компании «НТЭК» (входит в группу «Норникель»).

«Большую роль сегодня играет и тыловое обеспечение», – обратил внимание специалист по взаимодействию со СМИ оперативного штаба по ликвидации ЧС Павел Винаков. «Спасателям необходимо электричество, питание, сон. Поэтому для продуктивной работы специалистов работает большое количество людей».

Напомним также, что ликвидацией разлива непосредственно в зоне нефтехранилища занимаются и сотрудники норильского предприятия с использованием техники и оборудования «НТЭК».