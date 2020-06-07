СССР воспитывал в народе превосходство духа над телом. Народ этого не понял

Поучаствовал тут слегка в споре про СССР. :)

Ну, знаете сами, есть две позиции: "СССР был адом" и "СССР был раем".

Конечно же всё не так.

СССР был таким упёртым строгим родителем, который уверен, что он знает как лучше.

- Эй, народ советский! - говорила советская власть. - Мы тут для вас всяких роддомов, школ, загсов, пионерлагерей, пансионатов и крематориев настроили. Не жизнь - малина! Родился, выучился, женился, отдохнул и помер! А по пути - читаешь Горького и даже Дюма, смотришь телевизор - цветной! В телевизоре Капица умные вещи говорит!

- Пиджачок-то у Капицы заграничный, - бормотал народ. - А мы тут даже посрать толком не можем, мягкой бумаги в рулонах нет... как она называется-то?

- Туалетная, - хмурилась власть. - Вот как поставили в квартирах унитазы, так и началось... Зачем вам эта буржуйская бумага? Есть Капица, есть журнал "Новый мир", есть газета "Правда"...

- От газеты ордена на попе отпечатываются, - ворчал народ. - А в типографской краске - свинец...

- Эй, деятели культуры! - говорила власть. - Объясните народу, что он не прав!

- Да мы в окопах без всякой бумаги обходились! - говорили с экрана деятели культуры, чей единственный окоп был вырыт где-то в районе Ташкента. - Как не стыдно!

- Но всё-ж таки хочется бумагу! - отвечал народ.

- Инженеры человеческих душ! - командовала власть.

- Да мы на стройках века без всякой бумаги обходились! - говорили писатели, не поднимавшие ничего тяжелее авторучки.

Народ хмурился, покупал книги, что подешевле и на бумаге потоньше и вешал их на гвоздик в сортир.

- И что у народа за анальная фиксация? - удивлялась власть и шла в туалет, где висел финский пипифакс. - Им Капицу, "В мире животных", "Клуб кинопутешествий" - а они все об одном... о низменном. Может кормить поменьше? Пусть думают о самообразовании, о космосе, о духовности...

Ну, чем кончилось - понятно.

Но вовсе не потому, что "развитой социализм" был вот таким уж суровым надзирателем. Отнюдь. :) Он, в общем, на многое закрывал глаза, включая фронду и анекдоты. И очень старался развить народ в лучшую сторону. Просто не понимал, что животная часть человеческой натуры всегда будет хотеть мягкую туалетную бумагу и сто сортов колбасы.

Что потом было - сами знаете.

Но вот это искреннее стремление превозмочь материальное за счет духовного, чтобы каждый читал всякого Бальмонта и прочего Шолохова, а потом внимательно слушал Капицу, Сенкевича и "Сельский час", и смотрел "Трёх мушкетеров" в качестве развлечения - оно было, было. И за эту наивную веру в превосходство духа над телом я СССР всё же люблю и многое ему прощаю.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Что почём было в СССР

Наш колумнист Герман Пятов пытается перевести советские рубли в нынешние российские и показать, что товары в СССР вовсе не были такими дешевыми, как это любят изображать коммунистические пропагандисты (подробности)