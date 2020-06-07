«Родной лес»: как вологодские волшебники помогают восстанавливать парки и рощи по всей стране

При въезде в деревню Бурдино в Кировской области уже третий год подрастает лес – кедры, дубы, пихты, лиственницы, клены, липы, а еще яблони и груши – всего 400 саженцев. Представляете, какая здесь будет красота, когда все они станут большими! В подмосковных Химках засадили территорию ЖК "Левобережная дубрава" сибирскими кедрами, дубами, пихтой и липой – всего 250 саженцев. А в Башкирии в селе Москово в парке «Победы» теперь тянутся к солнцу 350 маленьких кедров.

Все эти деревья и еще миллионы других по всей стране за 7 лет высадили местные жители благодаря проекту «Родной лес». А запустила его вологодская общественная организация с таким же названием. Думаете, она большая, с филиалами по всей России? Вовсе нет. Это 12 энтузиастов, которые однажды решили, что надо спасать наши леса, чтобы не случилось не поправимое из-за бездумных вырубок, лесных пожаров и прочих опасностей. Ну не волшебники ли?

Наша цель не только возродить леса, но и сделать их самовозобновлемыми, говорят волонтеры Фото: предоставлено некоммерческой организацией «Родной лес».

— Наша цель не только возродить леса, но и сделать их самовозобновлемыми, — говорит председатель некоммерческой организации «Родной лес», Лесная Фея Людмила Потаева. – А для этого необходимо засаживать семенники, то есть минирощи, из 50-100 деревьев одного вида на расстоянии около 5 километров друг от друга. Когда эти рощи вырастут, они сами засеют остальное пространство. Также наша задача дать возможность людям увековечить себя, организовав питомник и посадив рощу. Мы очень хотим, чтобы они научились не только брать у Природы, но и давать ей.

Лесные волшебники наладили контакты с питомниками в нескольких регионах России. Там и приобретают посадочный материал. А уже жители для посадок в любом уголке России могут получить саженцы совершенно бесплатно, потратиться придется только на доставку транспортной компанией. Свою деятельность «Родной лес» осуществляет за счет спонсорской поддержки, пожертвований и грантов.

Фото: предоставлено некоммерческой организацией «Родной лес».

В помощь тем, кто захочет посадить свой лес, вологодские активисты разработали простые, понятные и очень важные инструкции. Ведь чтобы маленькие дубы и липы превратились в могучие деревья, нужно учесть много моментов и знать правила. Важно правильно выбрать место, подготовить его, собрать людей, знать тонкости посадок разных деревьев. Например, дубы сажают в место, открытое солнцу, расстояние между лунками 3-5 шагов.

— Те вырубки, что существуют сейчас, если и засаживаются, то в основном елью. А ельники бедны и скупы на корм для птиц и животных, мало жизни в них. Жирует лишь опасный жук короед, деревья болеют и засыхают, а потом очень легко возгораются, — объясняют активисты. — Устойчивым может быть только лес богатый разнообразием видов. Потому для их восстановления и необходимо высаживать семена разных деревьев, так называемые семенники — дубы, кедры, сосны, орех, рябины, калины, яблони дичок и другие. Именно такие маточные посадки создадут центры распространения семян в дикой природе.

Жители могут получить саженцы совершенно бесплатно Фото: предоставлено некоммерческой организацией «Родной лес»

Люди инициативу вологодских волшебников поддержали. Стали поступать заявки сначала от вологжан, а потом и со всей страны. И от организаций, и от простых жителей. Сначала – совсем скромные, а потом все больше и больше. И сегодня на карте «Родного леса» — тысячи рощ, высаженных жителями России, а также Белоруссии, Украины и Казахстана. 4 180 000 деревьев и 20 миллионов семян!

— Например, мы посадили Аллею Трезвости в Ковыренском парке Вологды. На посадку пришло очень много народу, особенно молодежи, — рассказала Людмила Потаева. — Однажды наш местный пчеловод на свое 50-летие заказал 5 тысяч деревьев! В свой день рождения и еще несколько дней после него он их сажал! Человек оставит о себе память в веках через посадку дубов и лип. В поселке Вохтога Вологодской области по проекту «Возрождая парк» семьи высаживали свои деревья. Очень много массовых посадок проходит в Татарстане и Башкирии. Местные активисты сажают в течение нескольких дней порядка 50 тысяч деревьев.

«Родной лес» предлагает количество саженцев кратное 50-ти. Если заявку человек делает в первый раз, то может получить не более 300 саженцев. Те, кто в проекте уже не новичок, могут получить новые саженцы только если сдали отчеты по посадкам за прошлые сезоны. Оставить заявку можно на сайте в разделе «Как получить саженцы в дар», заполнив специальную форму.

Сегодня на карте «Родного леса» — тысячи рощ Фото: предоставлено некоммерческой организацией «Родной лес»

— Чтобы сократить расходы за доставку, мы объединяем посылки по регионам и высылаем на одного получателя транспортными компаниями, — говорит Людмила Потаева. – А он уже связывается с остальными. По доставке в Белоруссию и Украину мы решаем отдельно, люди сообщают нам как или через кого мы можем отправить саженцы в страны СНГ.

Кроме восстановления лесов вологодские волшебники занимаются экологическим просвещением и детей, и взрослых: сами разрабатывают и проводят практические экоуроки, устраивают экологические акции, творческие конкурсы. Например, несколько лет назад организовали Международный литературный конкурс «Новая сказка о лесе». Определили победителя — сказку «Медвежий кедровник», которая вышла с яркими иллюстрациями тиражом 1000 экземпляров для экологической работы с детьми. Всего на конкурс поступило больше 600 работ, из них активисты выбрали 100 интересных, которые теперь каждый год издают сборниками по 10 сказок.

А три года назад «Родной лес» запустил еще один проект — «Фруктовый сад 35». По всей Вологодчине высаживаются плодовые: яблони, груши, вишни, сливы. За это время появилось уже больше 9 тысяч деревьев. В придачу к саженцам вологжане получают и инструкции с рекомендациями, как выращивать цветущие сады. Большую часть саженцев высадили в сельской местности, но и в городе — в парках, скверах, дворах жилых домов – тоже появилось много яблонь и груш. Представляете, какая красота в Вологде весной!

— Мы приглашаем всех присоединиться к нашему движению и принять участие в восстановлении лесов, все необходимое для посадок уже есть, нужны лишь помощники – созидатели и их добрые руки, – говорят создатели «Родного леса».

Материал публикуется в рамках конкурса на лучшую экологическую инициативу «Чистая страна», который «Открытые НКО» проводят при поддержке ИД «Комсомольская правда».