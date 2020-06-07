2020-06-07T16:29:04+03:00
Звезды

Андрей Норкин показал фото жены в гробу

Известный телеведущий трогательно обратился к Юлии Норкиной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Теле- и радиоведущий Андрей Норкин.Теле- и радиоведущий Андрей Норкин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Андрей Норкин опубликовал последнее фото с похорон жены. Юлия Норкина лежит в гробу. Рядом стоят безутешные друзья и родные покойной.

На Новодеревенском кладбище в Пушкино 6 июня состоялись похороны Юлии Норкиной. Супруга известного телеведущего Андрея Норкина ушла из жизни 4 июня. Андрей Владимирович тяжело переживает смерть жены, с которой прожил почти 30 лет.

На кладбище Андрей Владимирович дал возможность пришедшим попрощаться с женой, а затем сам подошел к могиле и несколько минут стоял в тишине. Он также попросил всех не фотографировать. Сам сделал несколько кадров на мобильный телефон. На память. Посмертное фото, от которого сердце готово разорваться. Снимок жены в гробу он опубликовал в блоге.

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Много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...
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"Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришел, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех", - написал вдовец.

К слову, ранее он сам сообщил о смерти Юлии. Близки и друзья до сих пор не могут поверить, что Норкиной больше нет. Поклонники оставляют трогательные послания вдовцу, желая ему сил и терпения пережить страшное горе.

Напомним, Юлия и Андрей познакомились на работе в 1992 году и через несколько месяцев поженились. Они вместе вели эфиры на радио. У Юлии подрастал сын Александр 1986 года рождения от первого брака. В настоящее время он работает оператором на телевидении. У Норкиных в 1995 году родилась дочь Александра. Девушка - ветврач по образованию. 4 мая 2019 года она родила сына Дмитрия. В 2002 году Юлия и Андрей усыновили семимесячного Артема, оставленного матерью в больнице. В 2004 году они узнали, что та же мать оставила в клинике еще одного ребенка - Алексея. Норкины забрали его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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