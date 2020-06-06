"Проводили девочку мою": ведущий Андрей Норкин похоронил жену в Подмосковье

На Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино состоялись похороны Юлии Норкиной. Ведущая радио "Комсомольская правда" скончалась на 53-м году жизни от инфаркта. Юлия и Андрей воспитывали четверых детей - сына Норкиной от первого брака, дочь Андрея, а также усыновленных мальчиков Артема и Алексея.

Процессом похорон и прощания руководил сын Юлии Норкиной от первого брака Александр. На церемонии также присутствовали дочь ведущей Александра от Андрея Норкина и два усыновленных парой мальчика, передает "Экспресс газета".

Юлию Норкину хоронили в открытом гробу. Женщина обрела вечный покой рядом со своим отцом Геннадием Рыбаковым. Их могилы находятся на одном участке.

На прощании присутствовали ведущий передачи "60 минут" Евгений Попов, журналист Эрнест Мацкявичус с супругой Алиной, гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов и многие другие.

Вдовец попросил присутствующих не снимать церемонию на фото и видео. "Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришел. А их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка", - сообщил Андрей в блоге.

norkinntv Андрей Норкин с женой Юлией

Он попросил не обращать внимания на слухи и сплетни, которые фигурируют по поводу кончины его жены. "Много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...", - добавил Норкин.

Именно он 5 июня объявил о смерти супруги. "Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей", - написал Андрей в соцсети.

Стоит отметить, что смерть Юлии стала неожиданностью для семьи, друзей и поклонников. Историк Евгений Спицын сообщил, что общался с Норкиной несколько дней назад. Беды ничто не предвещало.

"У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, плюс все эти коронавирусные дела вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти", - поделился Евгений Спицын.

ПАМЯТЬ

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Ушла из жизни Юлия Норкина - журналист, известная радио и телеведущая. Вместе со своим супругом Андреем она долгие годы вела на Радио "Комсомольская правда" программы «120 минут», «Простыми словами». Ей было всего 52 года и ее смерть стала шоком для всех, кто ее знал (подробности)

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