Какое наследство получили дети «брата»: дочь и сын Сергея Бодрова стали копиями знаменитого отца

7 июня вечером на Первом канале покажут фильмы «Брат» и «Брат 2». Повод – 20-летие «Брата 2». Сергей Бодров сразу после выхода картины стал героем нашего времени, его любят и помнят миллионы поклонников. Рассказываем, как живут дети Сергея Бодрова.

Сергей Бодров сразу после выхода картины "Брат" стал героем нашего времени.Фото: кадр из фильма

Александру Бодрову летом исполнится 18 лет (он родился за месяц до поездки отца на съемки в Кармадонское ущелье), а Ольге Бодровой – 22 года. Их мама Светлана так и не вышла замуж – она осталась верна Сергею Бодрову, говорит, что у них была настоящая любовь, которая случается раз в жизни. Светлана Бодрова работает на Первом канале - как и в 1997 году, когда ее как одного из лучших работников телекомпании «ВИД» отправили на Кубу, где и началась их история любви с Сергеем. Они прожили вместе всего пять лет. Светлана Бодрова так вспоминала последний разговор с мужем: «Я прямо как сейчас вижу – он садится в свой этот любимый «Лендровер Дефендер» и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам»…

Александру Бодрову 18 лет.Фото: Instagram.com

Сын Сергея Бодрова похож на отца. «Наш сын Саша очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», - рассказала о сыне Светлана. Сходства парня с отцом отмечают многие. Александр не только учится, но и увлекается рэпом – записывает треки под псевдонимом Simply Саня («просто Саня»). «Выступал пока для своего круга. Текст композиций пишет сам», - рассказал нам приятель Александра. Тексты – о чувствах, переживаниях, проблемах улицы.

Ольге Бодровой 22 года.Фото: Instagram.com

Ольга Бодрова только что закончила ГИТИС – училась на актерском в мастерской Леонида Хейфица. Ольга пишет стихи, и уже играет на театральной сцене, в кино тоже снималась. В фильме «Калашников» Бодрова исполнила одну из эпизодических ролей, но при монтаже она не вошла в финальную версию картины. Друзья семьи отмечают внешнее сходство дочери с отцом, а коллеги отмечают актерский талант Ольги.

Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре столицы. Перед самым отъездом Сергея Бодрова в свою последнюю киноэкспедицию он с женой купил квартиру в центре Москвы - там были голые стены. Светлана делала ремонт в одиночку. Также у Бодровой есть ее дача в Подмосковье. Женщина всегда старалась дать своим детям все самое лучшее.

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