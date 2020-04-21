2020-04-21T11:25:07+03:00
Экономика

Карьера при нефти на нуле: Что будет после того, как вас уволят

Известный HR-специалист - о том, кто потеряет работу в ближайшее время и какие отрасли, напротив, будут расти
Алёна ВЛАДИМИРСКАЯхедхантер, карьерный консультант, основатель агентства «PRUFFI» и онлайн-курсов «Антирабство»
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Такого, что было вчера, мир не видел - минусовая нефть.Такого, что было вчера, мир не видел - минусовая нефть.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Обнулились так обнулились. Такого, что было вчера, мир не видел - минусовая нефть. А поскольку рекрутинг - это производная от экономики, то мы начинаем жить в новом мире карьеры.

Я устала говорить, про то, что 80 процентов тех, кто читает мой Фейсбук (а вас 160 тысяч), в ближайший год уволят. Всех менеджеров газпромнефти, коммерческих директоров рекламных агентств, главных (и не главных) редакторов крупных медиа, и даже большую часть программистов. ВСЕХ ВАС УВОЛЯТ (вы можете сейчас орать что я хайпую, но просто запомните этот пост)

Об этом уже писать НЕ ИНТЕРЕСНО.

Значительно интереснее и важнее писать о том, что с вами будет потом.

Давайте говорить об оптимистичном варианте, что мы не пойдем все сажать картошку и жрать крапиву, что не случится диктатура стиля Служанки и всех, кого не повесят, будут работать на плантациях ( я не то чтобы в это не верю, я это допускаю, но думать об этом не хочу)

***

Давайте поговорим об относительно "оптимистичном" варианте - просто адский кризис. Везде. В мире.

Но вам же хочется же не только работать за пайку. Хочется работать интересно и расти. И чтоб уважение. И привилегии. И ценили. Да ж?

Куда податься?

Новый мир убьет большинство старых единорогов и откроет новых. Мы еще увидим в ближайший год-два как рухнет Букинг, Скайсканер, все эти Arinbnb и миллион подписочных сервисов всего на свете. Как кровищей неслучившихся экзитов и банкротств покроется Кремниевая Долина и перестанет быть такой лакомой и влиятельной навсегда.

Но свято место пусто не бывает. И появятся новые единороги. И если вы реально хотите делать карьеру в новом мире, вероятнее всего, вам смотреть туда (я не гений, не пророк и оракула у меня тоже нет. Я могу ошибаться - не забывайте - это мой личный фб. но я этих единорогов вижу так)

***

- Медицина и все вокруг нее. Это прям назревающий тренд. Там будут новые Цукерберги и Дуровы и миллиардные экзиты.

- Робототехника. Жизнь показала, что люди - самое слабое звено экономики. Чем быстрее их менять на неболеющие и некапризничащие, тем бизнес устойчивее

- Автоматизация всего и вся. Абсолютно прозрачная. Распределенная и удаленная. И простая во внедрениях. Это ровно потому же, что и робототехника (при этом все эти старые системы типа САПа Майкрософта (специально пишу по-русски) и прочего будут медленно стагнировать - примерно как сдает свои позиции Скайп сейчас перед Зумом. Потому что они сложные и очень дорогие. И главное долгие во внедрениях.

- Агро и производство дешевой быстрой еды. Страны уже понимают, что глобализация опасна. Стратегические запасы еды и топлива должны быть внутри. Иначе одна летучая мышь в китайском супе ставит половину Индии в состояние голодных бунтов.

- Кибербезопасность и data. Охранять все до паранойи и цензурировать все, потому что следующие бунты и революции будут онлайн (вчерашнюю историю с навигатором видели? это лишь начало)

- Вооружения. Логика роста такая же как в робототехнике.

- Развлечения. Да, будет очень мало денег. Но новый вид развлечений (онлайн стриминги, бесплатные концерты онлайн и прочее), красивое массовое оптимистичное кино снимать будут много. Всегда во время кризисов это делают, чтобы у людей была надежда и не было бунтов.

***

Люди делятся на умных и глупых. Умные, извините за банальщину, ищут возможности. глупые кричат - верните все как было! (кричать можно в любой форме, например, аргументируя, что золотовалютных наших ресурсов хватит спокойно все это пережить).

Ищите. Никуда не уходя и не увольняясь, просто ищите новые точки карьеры - на чем вы будете расти.

И тогда, если диктатуры не случится, вы можете стать очень богатыми. Если случится, ну хоть будете вспоминать перед уничтожением, что жили весело. Помирать не так обидно.

***

Вы можете поговорить со мной БЕСПЛАТНО о своем карьерном будущем (ничего не продаю тут совсем), просто задав вопрос на alena@vladimirskaya.com

Возможно,я буду вам полезна

***

И да, золотишка прикупите. Ну и соток 10 в Вологодской или иной области. Если что, там картоху можно сажать и леса такие, что никто не найдет. Да и зайцев много, а я реально хорошо стреляю.

Да, я не утрирую. Я серьезно.

***

Несколько пояснений про текст для вменяемых читателей.

- Когда я говорю о 80 процентах уволенных, я не имею ввиду 80 процентов ВСЕГО населения страны, а 80 процентов моих читателей - это креативный класс и малый и средний бизнес и стартапы больших городов (преимущественно Москвы).

- Я знаю, что такое фьючерсная цена на нефть. Но я знаю что такое затоварка нефтью. И поэтому да, я считаю свой прогноз правильным.

- Да, я правда очень хорошо стреляю. у меня разряд, если что.

- Нет, я не уверена, что выстрелят только эти отрасли. Будут еще. Но я пока других не вижу.

Текст опубликован на личной странице автора в Фейсбук. Почта: alena@vladimirskaya.com

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Коронавирус: что же будет с экономикой и с нами?

Наш колумнист, врач Герман Пятов, о том, что ждет нас после эпидемии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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