2020-06-07T20:22:00+03:00
Политика

Богдан Безпалько: Около трети команды Зеленского — «птенцы» Сороса или его идейные последователи

На Украине прозвучали обвинения в адрес команды лидера страны
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Президент Украины не выполнил предвыборных обещанийПрезидент Украины не выполнил предвыборных обещанийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывшая министр юстиции незалежной Елена Лукаш заявила, что нынешний президент Зеленский обманул всю страну. Почему? Потому, что не выполнил обещаний предвыборных. Обещал , что в его команду придут люди, не связанные с прежним президентом, Порошенко. И с американским миллиардером Соросом. Но, по мнению Лукаш, в нынешней команде шестого президента самостийной полно и тех, и других. А ставленники нынешнего лидера — слабые руководители и «профессиональный предатели», с ее точки зрения.

За комментарием «КП» обратилась к Богдану Безпалько, члену совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Политолог Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политолог Богдан БезпалькоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Разве Зеленский не заменил почти весь кабинет министров, ну, за исключением главы МВД Авакова?

- Правильнее, наверное, упирать на то, что бывшая глава минюста говорит не о смене лиц, а о том, что не произошло смены курса политической элиты Украины. Тех людей, которые должны были бы его коренным образом поменять. Не важно, что во многом поменялся состав кабмина. Там как были люди, от которых мало что зависело, так и теперь там люди, от которых мало что зависит.

- А связи с Джорджем Соросом?

- Они, действительно, очень сильны. Полагаю, около трети в партии Зеленского - сторонники идей Сороса или просто выходцы из его структур. Лукаш говорит об обманутых ожиданиях людей — потому что украинские избиратели ждали не просто смены президента и приход новой команды, а именно смены курса. Что не оправдалось.

- В этом обман людей?

- Ну да. И даже если вместо Авакова во главе МВД встанет другой человек, но при том продолжится война на Донбассе, то какой смысл в этой смене вывески? Какие основания надеяться на улучшение ситуации?

- Но экс-министр фактически прямо обвиняет членов нынешней команды в предательстве. Кого они предали?

- Профессиональная некомпетентность и предательство интересов, конечно, разные вещи. Это ярлык, эмоциональная оценка. Люди, которые пришли к власти в результате «революции гидности» никогда не скрывали, к чему они стремятся. А вот общество тогда полностью не осознавало возможных последствий.

- То есть?

- Так о войне на Донбасе на Украине писали еще в начале нулевых — фантасты, у Глеба Боброва роман есть. То есть предчувствие войны существовало. Но ее же не было до прихода вот этих людей! Но как можно обвинять выходцев из соросовских структур, что они кого-то предали? Кого — американского миллиардера? Точно нет. Ну, а Зеленский? Если бы не Майдан, такой человек никогда бы не стал президентом Украины. Опосредованно конечно.

- Но с юридической точки зрения члены нынешнего правительства предательства все-таки не совершали?

- Пожалуй, людей в теперешнем руководстве можно обвинять в превышении полномочий. Возможно, в казнокрадстве. Кого-то, может быть, в нарушениях по отношению к конституционному строю. Но вряд ли в предательстве.

- Лукаш говорит, что в Нацбанке не видно новых лиц по сравнению с временами Порошенко, говоря о них «удобны кому надо за океаном».

- Ну, вообще то руководитель Нацбанка все-таки сменился. Но тут дело в субъектности государства как такового. Если вы не будете соответствовать выдвигаемым вам условиям, вам все равно денег не дадут. Никаких. Зеленский все больше затягивает долговую удавку на шее украинского государства и населения страны. Что касается финансовых потоков — безусловно, большая часть из них разворовывалась. Это можно ставить в вину деятелям, которые сидят или сидели на финансах незалежной.

- Так вы про нынешних или про бывших?

- Вот где бывший премьер Арсений Яценюк, где миллиарды выделенные на стену с Россией и где сама стена? Почему нет следственных действий или хотя бы аудита? В отличие от Порошенко он даже не под следствием и, кажется, очень неплохо себя чувствует. А где те люди, что стояли в цепочке финансирования закупок вооружений, например, для армии вообще и для АТО в частности? Кто то довел до конца расследования взрывов и пожаров военных складов?

Но раз государство не субъектно, то там не поможет ничего. Просто поменять структуры в Нацбанке или в Минобороны — ну другие персоны придут. Нет, раковую опухоль надо вырезать целиком.

- Ситуация с западными деньгами не меняется в принципе?

- Куда пойдут деньги от МВФ? Большая часть — на погашение предыдущих кредитов. Украина сейчас отдает свою банковскую сферу под внешнее управление. Как и судебную власть. Как и землю. Как в таком государстве можно бороться, например, с коррупцией заменой персоналий в той или иной структуре?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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