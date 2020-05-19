Как Зеленский всего за год сделал Украину колонией

Год назад — 20 мая 2019-го состоялась инаугурация Владимира Зеленского на пост президента. Чего он добился за этот срок и оправдал ли ожидания - «КП» рассказали экс-министр экономики Украины Виктор Суслов и киевский политолог Михаил Погребинский.

НЕ ХВАТИЛО МУЖЕСТВА

- Если посмотреть соцопросы годичной давности, больше всего от Зеленского ждали мира в Донбассе, снижения тарифов ЖКХ, коррупционных «посадок», снятия неприкосновенности с депутатов, президента и судей, уменьшения зарплат топ-чиновников… Оправдались ожидания?

- У меня нет сомнений, что Зеленский был искренен в своих обещаниях и реально собирался их выполнить, - уверен Виктор Суслов. - Казалось бы, он получил для этого полный мандат доверия от народа – не только 73% голосов избирателей, но и большинство в Верховной Раде. Это - практически абсолютная власть в Украине.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.Фото: Youtube

- Чего же не хватило?

- Власть надо уметь использовать. Зеленский никогда не был политиком, и не стал им до сих пор. Политик должен быть свободным от воздействия чужой, да и собственной пропаганды.

- Последней – в особенности…

- Да, надо иметь мужество сказать правду. Даже если она не совпадает с официальной госпропагандой, накатанной за предыдущие пять лет. И не бояться быть обвиненным в «державной зраде» (госпредательстве, - ред.). Но ведь проще не рисковать и все оставить, как есть. В тупике. Отказаться от диалога с Донбассом. Требовать от США и Евросоюза ужесточения санкций против России. Говорить, что невозможно выполнить Минские соглашения, но и не денонсировать их.

- Подсказать некому, команда у него, прямо скажем, не сложилась…

- Зеленский из-за недостатка опыта попал в ловушку ложной, насквозь популистской идеи прихода во власть «новых лиц». И они пришли: актеры и администраторы его юмористического шоу «95-й квартал», свадебные фотографы, масса других случайных, но «новых», людей. Резко упал уровень госуправления. Новые «госдеятели» вдруг обнаружили, что нажатие, равно как и не нажатие, кнопки для голосования неплохо оплачивается. И Зеленскому приходится договариваться с депутатами других фракций, в том числе Петра Порошенко, которому год назад он обещал «посадки».

- Президент не сумел собрать команду, которая работала бы на исполнение обещаний, - соглашается Михаил Погребинский. - Половина его фракции – это люди, которые считают, что 9 мая – не День Победы. Среди них – ярые ненавистники России и Донбасса. А ведь они должны быть его опорой. В правительстве засилие галичанских кадров без какого-либо опыта. Премьер, имеющий опыт управления маленькой областью, а до этого бывший директором ТЭЦ. Ну это же смешно! Был один дурачок во главе правительства, сейчас другой. Люди необразованные, с низким уровнем интеллекта. Они заполонили все политическое поле. Первый зам главы Офиса президента вообще без высшего образования. Например, человек из «95 квартала» встал во главе СБУ. Он просто не может управлять этой структурой. И кадры Порошенко там живут до сих пор. Опереться не на кого! Поэтому Зеленский вынужден подписывать закон о запрете русского языка и нести бред в официальных выступлениях. Мало того, что он сам не очень грамотный по части истории, ему нашептывают, что войну начал СССР вместе с Гитлером.

Политолог Михаил Погребинский.Фото: Youtube

ВНЕШНЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ

- То есть, хорошему шоу-мену Зеленскому мешают плохие кадры?

- Резко усилилось и иностранное влияние, - считает Суслов. - Уже заговорили о введении «внешнего управления» Украиной как о состоявшемся факте.

- Действительно, преобладает мнение, что Украиной рулит колониальная администрация, - подтверждает Погребинский. - Вот глава НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины, - ред.) Артем Сытник сам признан виновным в коррупции, а МВФ нагло заявляет: «Не смейте его увольнять!» Это как? Он – представитель колониальной администрации? Или «Большая семерка» хвалит закон, отрывающий Нацбанк Украины от государства. Им теперь достаточно с Нацбанком договориться, чтобы все решить по нашей банковской системе.

Глава НАБУ Артем Сытник.Фото: wikimedia.org

АКТИВНОЕ МЕНЬШИНСТВО

- Многие ждали, что Зеленский усмирит националистов и русофобствующих политиков. Почему он этого не сделал?

- Да, народ ждал отката от линии Порошенко, - вспоминает Погребинский. - В том числе – разгона всех этих бродячих толп радикалов. И некое изменение в атмосфере произошло. Отдельные люди, настроенные на договоренность с Россией, с Донбассом, на прекращение галичанской экспансии, получили возможность говорить. При Порошенко это было вообще невозможно. Но это рождает лишь завышенные ожидания, но никак не решительные изменения. Их нет. Беспредел с улиц не ушел.

- Почему?

- Я уверен, что Зеленскому это все самому не нравится. Радикалы его тоже ненавидят. Но он не готов выступить против активного меньшинства. Простой случай – одесский убийца, националист Стерненко. На нем клейма негде ставить, а он гуляет на свободе. И власть Зеленского не готова предъявить ему обвинения. В итоге дошло до абсурда. Обвинение предъявили… убитому.

- Активность националистов все же снизилась. Возможно упала скрытая господдержка этих людей, в том числе финансовая, - полагает Суслов. - Нет таких громких преступлений, как убийства журналистов Бузины или Шеремета. Свободнее себя чувствуют оппозиционные телеканалы, журналисты, блогеры…

- А в экономике есть чем похвастать?

- Тут успехов нет. Сформировано уже второе правительство, но ни первое, ни второе не имели и не имеют экономической программы. Надежды на реформы связываются, в основном, с выполнением рекомендаций МВФ. И с назначением главным по реформам в Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Скорее всего, это очередная кадровая ошибка президента Зеленского.

- Зеленский – изначально человек, далекий от политики и наполненный штампами, - считает Погребинский. - Он своими штампами иронизировал в «Квартале». Ими же оперирует в политике. Есть такое поверье, что Саакашвили – хороший реформатор. Американцы прекрасно знают, какой он реформатор, но поскольку он антироссийский, то конечно его поддержат! Поэтому сразу после назначения с ним встречается и.о. посла США. Сигнал Зеленскому, который думает, как там его воспринимают на Западе. Не дай Бог решат, что он не прозападный, не антироссийский. Вот и весь смысл приглашения Саакашвили. Зеленский же не спросит у умных людей совета. Я бы ему рассказал, что был в Грузии, разговаривал с Саакашвили и его командой. Что реализовать у нас можно очень маленькую долю их опыта, и стоить она будут огого! А большую часть грузинских реформ к нам вообще лучше не допускать.

Михаил Саакашвили вернулся в украинскую политику в качестве главы Исполнительного комитета реформ.Фото: REUTERS

МЕЛКИЕ КОМПРОМИССЫ СГУБИЛИ ВЕЛИКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Но чтобы отказаться от внешнего управления, Зеленскому нужно на равных говорить с Западом.

- Зарубежные партнеры на равных разговаривают только с равными, - уверен Суслов. - Украина, руководство которой на всех встречах вынуждено просить денег, не воспринимается как равный партнер. В Верховной Раде железным аргументом для одобрения законов стал тезис: «Это – требование МВФ». А аргументом при назначениях и увольнениях или привлечении к уголовной ответственности стало: «Это – требование посольства или посла» той или иной западной страны.

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Есть хоть одно достижение Зеленского за год?

- Вряд ли. Люди говорят, что власть ни с чем не справляется, - говорит Погребинский. - Поэтому падает рейтинг у всей власти. Но у президента он держится в районе 45%. Что парадоксально – все плохо, но президент нормальный. А по соцопросам впервые люди считают, что страна идет в неправильном направлении.

- Главным достижением Зеленского я считаю его победу над Порошенко, - вздыхает Суслов. - Мы надеялись на прекращение войны на Донбассе, и обстановка немного разрядилась, прошли обмены пленными. Смягчилась общая обстановка. Прекратились поджоги и обстрелы из гранатометов оппозиционных телеканалов.

- Но свой электоральный потенциал Зеленский так и не реализовал…

- Он мог сформировать парламент народного доверия из авторитетных людей. Год назад народ автоматически голосовал за кандидатов Зеленского. Он мог создать правительство - лучшее в истории Украины, независимое от олигархов и внешнего влияния. Потому что парламент автоматически утверждал любое правительство, предложенное Зеленским, - напоминает Суслов. - Он мог вывести Украину из глубокого кризиса и вписать свое имя золотыми буквами в историю страны. Но мелкие компромиссы погубили великие возможности.

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