Боец UFC Шон О Мэлли "вырубил" соперника с одного удара. Видео момента фанаты посмотрели уже более 3 миллионов раз

На очередном турнире по смешанным единоборствм UFC 250 произошло редкое и яркое событие. Американский боец легчайшей весовой категории 25-летний Шон О Мэлли одержал самую зрелищную победу. Он отправил в нокаут своего соперника с одного удара!

35-летний Эдди Вайнланд просто упал на канвас после прямого удара по лицу. О Мэлли, который с большим уважением относится к ирландцу Конору Макгрегору, действует в другой манере. После того, как он отправил в нокаут спортсмена, то решил не добивать соперника. А просто отошел в сторону и судьи уже сами подняли на ноги Эдди Вайнланда.

Для О Мэлли эта победа стала 12-й в турнирах UFC и при этом у него - ни одного поражения. Фанаты после этого поединка остались в восторге от победы американца. И видео с нокаутом растащили к себе в социальных сетях. В частности, в официальном Инстаграме уже более 3 миллионов просмотров эффектного удара спортсмена.