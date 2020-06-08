2020-06-08T01:15:54+03:00
Происшествия

Москвич, расстрелявший из окна двух прохожих, оказался бывшим замглавы Департамента науки

Следственный комитет после стрельбы на юго-западе города возбудил уголовные дела по двум статьям
Семен ЕЛЕНИН
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Следственный комитет после стрельбы на юго-западе города возбудил уголовные дела по двум статьямСледственный комитет после стрельбы на юго-западе города возбудил уголовные дела по двум статьямФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Комсомольской Правде» стали известны детали биографии москвича, который в ночь на понедельник, 8 июня, открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим. ЧП произошло у пятиэтажного дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. Мужчина начал палить из охотничьего карабина по стоящим у подъезда соседям. По другой версии, целился он в машину каршеринга, которая парковалась у дома. Но факт остается фактом: попал он в людей. В больницу с ранениями в, соответственно, ногу и руку, увезли мужчину и женщину.

50-летний стрелок - местный житель, которого прекрасно знают многие жильцы дома.

Полицейские сейчас ведут переговоры с мужчиной, пытаясь убедить его сложить оружие и сдаться. Но тот пока отказывается открывать дверь. Вероятно, будет штурм.

Известно, что стрелявший мужчина очень сильно пьян.

А ведь он оказался человеком очень даже уважаемый.

Как стало известно, Дмитрий Павлов в начале 1990-х закончил Инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева. Затем прошел переподготовку в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им.Г.В.Плеханова. Работал на руководящих постах в компании «Автосельхозмаш-холдинг».

В 1998-2000 годах Дмитрий Павлов трудился ведущим специалистом отдела машиностроения Управления реформирования предприятий машиностроения и тяжелой промышленности Департамента науки и промышленной политики.

Затем был начальником отдела программ развития машиностроения Управления координации программ промышленных предприятий Департамента науки и промышленной политики, начальником Управления программ развития предприятий машиностроения в том же Департаменте. А в 2004-м занял пост заместителя руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы. В данный момент, насколько известно, Павлов безработный.

Тем временем, Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям - «хулиганство» и «покушение на убийство».

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К жилому дому на улице Строителей, 5к3 стянуты силы полиции. Вечером в воскресенье, 7 июня, очевидцы сообщили в дежурную часть, что один из местных жителей открыл стрельбу по прохожим прямо из окна своей квартиры. Соседи вызвали полицию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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