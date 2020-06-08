В Москве умер стрелявший из окна по соседям мужчина

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:49:20+03:00

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Скончался стрелявший по соседям из окна в Москве 50-летний мужчина. Он ранен в ходе штурма квартиры. пуля попала в левое бедро. С места происшествия его на "скорой" доставили в больницу, допросить его не могли, поскольку с мужчиной работали врачи.

- Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь,- сообщила РИА Новости представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU