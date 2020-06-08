2020-06-08T00:24:29+03:00
История современности

Затеял бунт

8 июня 1837 года родился большой русский художник Иван Крамской
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Одна из самых знаменитых картин художника - «Неизвестная». Фото: wikimedia.orgОдна из самых знаменитых картин художника - «Неизвестная». Фото: wikimedia.org
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Сейчас, оглядываясь на его жизнь - человека, ставшего силой своего редкого таланта большим художником, верится с трудом, что начинал он свою деятельность в фотографическом ателье! Кажется, так давно это все было, что и фотографии-то еще не существовало… Ан нет! В Петербурге, где Иван Крамской появился, когда ему едва 19 исполнилось, он уже обладал опытом ретушера фотографий. Снимать тоже умел, только более ему нравилось работать с тонким пером.

Но он уже и грифелем рисовал чудесные портреты, удивляя схожестью с живым оригиналом, и акварелью владел просто превосходно для человека, который никогда и нигде не учился живописи.

В Академии художеств, куда Крамской поступил без каких-либо затруднений, его успехи следовали один за другим. О нем говорили товарищи, преподаватели ставили его в пример, не подозревая, что именно этот юноша учинит в тихих стенах старой академии подлинный бунт.

В 22 года Крамской получил серебряную медаль за картину «Умирающий Ленский» и малую золотую медаль за картину, написанную по программе, а для соискания главной награды студенты должны были написать по картине на одну и ту же - библейскую - тему. Вот тут-то и началось…

Студиозы восстали, потребовали, чтобы им дали возможность написать на тему, которую каждый выберет сам... Неслыханное свободомыслие! Да еще во главе полутора десятков восставших молодых художников проявился Иван Крамской, пользующийся авторитетом у обеих сторон.

Требования молодых людей отвергли, и они сами вышли из академии.

Жизнь у изгоев-художников пошла трудная. Все были безденежны… Возникла идея организовать передвижные выставки, и Крамской был из первых, кто с жаром взялся осуществлять эту идею. И выставки передвижников стали событием в общественной жизни.

Конечно, такой яркий мастер не мог долгое время оставаться без дела, и Крамского привлекли к работам над оформлением храма Христа Спасителя.

Какое счастье, что в Третьяковке сохранились его картины! И портрет основателя этой галереи Павла Третьякова - тоже. Один из лучших портретов Крамского, который успел сделать так много, прожив всего 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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