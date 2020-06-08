21 футболист Российской Премьер Лиги переболел коронавирусом

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня, но далеко не все клубы могут тренироваться в полном составе. До сих более десятка игроков лечатся, несколько футболистов находятся на карантине.

Вчера к тренировкам вернулся форвард «Спартака» Зелимхан Бакаев (23 года).

«Когда узнал, что тест на коронавирус был положительный, было такое разочарование, будто в яму упал. Хорошо, что меня поддержали партнеры, тренеры, родители, друзья. Из-за этого легче это перенес. Теперь понимаю, что надо слушать родителей, доктора. Хотя я и берег себя, не гулял, но как-то подцепил. Буду еще внимательнее… Сегодня был первый день тренировок после очень долгой паузы. Оказывается, я даже не подозревал, насколько сильно скучал по всему этому. - поделился Бакаев в соцсетях.

Кстати, кроме Бакаева в «Спартаке», коронавирусом переболел полузащитник Роман Зобнин (26). Но, похоже, что он узнал об этом только после тестирования, где у него нашли антитела. Бакаев и Зобнин уже тренируются в общей группе.

Кстати, футболистов, у которых нашли антитела, оказалось достаточно много. Все они в таблице отмечены звездочкой.

Лишь у Магомеда-Шапи Сулейманова (20) из «Краснодара» антител при тестировании не нашли, но он сам говорил, что переболел коронавирусом в начале мая.

А тяжелея всех COVID-19 перенес самый возрастной футболист из заболевших, 36-летний форвард «Урала» Павел Погребняк. Он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Тяжело перенес заразу и 35-летний форварда «Локомотива» Джефферсон Форфан. «Никогда, даже после похмелья, не испытывал такой головной боли, как во время коронавируса», - рассказывал перуанский нападающий.

У всех молодых игроков болезнь проходила в более легкой форме, или вообще бессимптомно.

21 футболист, который болеет, или уже переболел коронавирусом

«Рубин» (6 человек): Константин Плиев, Николай Поярков, Дарко Йевтич *, Сильвие Бегич *, Иван Коновалов *, Солтмурад Бакаев *

«Локомотив» (5): Джефферсон Фарфан , Дмитрий Баринов , Антон Коченков , Тимур Сулейманов , Роман Тугарев

«Динамо» (3): Роман Евгеньев , Силвестр Игбун , Дэвид Сангаре

«Оренбург» (3): Филип Рогич *, Жига Шкофлек *, Андреа Чуканов *

«Спартак» (2): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин *

«Краснодар» (1): Магомед-Шапи Сулейманов

«Урал» (1): Павел Погребняк

· - Футболисты у которых болезнь проходила бессимптомно, но у них нашли антитела