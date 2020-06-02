Болельщиков пустят на футбол только в масках

Во вторник вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин сообщили, как будут проходить соревнования после смягчения карантина.

Чернышенко заявил, что наше футбольное первенство возобновиться даже на два дня раньше, не 21-го а 19 июня. То есть 23-й тур в Премьер-лиге стартует не в воскресенье, а в пятницу. Как сообщалось ранее, тур будет проходить в течение трех-четырех дней.

А вот министр спорта напомнил, что при проведении соревнований должны соблюдаться все требования Роспотребнадзора. «Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», — сказал Матыцин в эфире «России 24».

Ранее Роспотребнадзор разрешил пускать на стадионы небольшое число болельщиков, не более 10 процентов от вместимости стадиона.

А вот баскетбол и хоккей должны вернуться в августе-сентябре. Напомним, что КХЛ наметила старт сезона на 2 сентября.

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