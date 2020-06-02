2020-06-02T15:42:09+03:00
Спорт

Болельщиков пустят на футбол только в масках

Чемпионат России в РПЛ должен возобновиться 19 июня
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Как рассказал Матыцин, зрители на стадионах должны будут находиться в масках и перчатках. Употреблять любую пищу будет запрещено, разрешат только воду. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССКак рассказал Матыцин, зрители на стадионах должны будут находиться в масках и перчатках. Употреблять любую пищу будет запрещено, разрешат только воду. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Изменить размер текста:

Во вторник вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин сообщили, как будут проходить соревнования после смягчения карантина.

Чернышенко заявил, что наше футбольное первенство возобновиться даже на два дня раньше, не 21-го а 19 июня. То есть 23-й тур в Премьер-лиге стартует не в воскресенье, а в пятницу. Как сообщалось ранее, тур будет проходить в течение трех-четырех дней.

А вот министр спорта напомнил, что при проведении соревнований должны соблюдаться все требования Роспотребнадзора. «Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», — сказал Матыцин в эфире «России 24».

Ранее Роспотребнадзор разрешил пускать на стадионы небольшое число болельщиков, не более 10 процентов от вместимости стадиона.

А вот баскетбол и хоккей должны вернуться в августе-сентябре. Напомним, что КХЛ наметила старт сезона на 2 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

РФС: Российская Премьер-лига может сменить название уже в 2021 году

Высшая лига или Национальная лига? Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев назвал основные варианты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если решения будут принимать не чиновники, а бизнес, будем только рады»: Арабские шейхи «Манчестер Сити» хотят купить футбольный клуб в России
Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал kp.ru информацию об интересе к башкирскому клубу у инвесторов «Манчестер Сити» и «Ред Булл Лейпциг»
Сергей Степашин: Играть в футбол без зрителей – большие потери. 400 – 500 млн рублей…
Член Совета директоров футбольного клуба «Динамо» рассказал обозревателям KP.RU Александру Гамову и Кириллу Серову, как его команда готовится к возобновлению чемпионата РФ в Премьер-лиге
Новости 24
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР
Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на нефть летом
Синоптики рассказали, когда наступит потепление в Москве
Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Путин утвердил Основы политики в области ядерного сдерживания
ЦИК впервые показал бюллетень для голосования по Конституции
Правительство предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
Названы условия проведения в российских школах выпускных очно
Эксперт пояснил, опасен ли астероид 163348 для Земли
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Мишустин назвал три этапа восстановления экономики
Российская нефть достигла максимальной за 20 лет цены
На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек
Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
Трамп разозлил духовенство фотографией с Библией
Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции
Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия