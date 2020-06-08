2020-06-08T13:43:42+03:00
В мире

Обыватель — не значит «расист». Речь не об Америке, а о наших березках

У 99% населения России нет зловещего предубеждения хоть против таджика, хоть против марсианина. Но против бесконтрольных толп чужаков — есть
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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У 99% обывателей нет никакого зловещего предубеждения относительно хоть таджика, хоть зулуса, хоть марсианинаУ 99% обывателей нет никакого зловещего предубеждения относительно хоть таджика, хоть зулуса, хоть марсианинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Открою секрет Полишинеля.

Так называемый шовинизм, он же и расизм, он же антисемитизм, а заодно и мизогиния, и гомофобия, и ксенофобия - это миф.

Страшная сказка, придуманная в воспитательных целях, для поддержания внутренней дисциплины борцов за добро и свет.

Ну, слегка загибаю, конечно.

Мир Божий разнообразен, и всякое в нем бывает, так что имеются на свете и подлинные расисты с шовинистами.

Но реальное их количество отличается от того страшного, страшного множества, о котором вещает глобальный матюгальник, примерно так же, как и количество настоящих иностранных шпионов и заговорщиков против Советской власти в 1937 году - от тех, кого такими считало доблестное следствие.

А что же такое все остальные? - помимо того очевидного соображения, что каждая эпоха и каждая власть попросту клеит ругательную этикетку на лоб каждому, кто с ней не согласен.

Но ведь все-таки есть эта ругань, эти обидные, как кажется нервным натурам, шутки, эти сомнительные обобщения, - от кого и почему они исходят?

И почему эти люди - те самые, которые шутят, ругаются, обобщают, - вовсе не те ужасные "исты" и "фобы", о которых твердит пропаганда?

Дело в том, что психически здоровый человек в абсолютном большинстве случаев негативно реагирует совершенно не на происхождение, идентичность, религию, цвет кожи, сексуальную ориентацию etc., а только и исключительно на враждебное поведение или враждебное отношение к себе.

Разумеется, получив один или два раза опыт этой враждебности, он может озлобиться и перенести его, этот опыт, и на других - и тогда получается нехорошо.

Но если это поведение или отношение к нему взять, да и выключить, то вот тут-то мы и узнаем, сколько на самом деле "истов" и "фобов" живет вокруг нас.

Есть всем известный пример.

Когда в эпоху общества "Память", "страха погромов", "красно-коричневых" и прочего "русского фашизма" наши тогдашние власти нашли политика, который оказался способен на долгие годы забрать себе этот электорат и распорядиться этими голосами самым безопасным для власти образом - этот политик имел сами знаете какое происхождение, о чем и знаменитая шутка про отца-юриста тут же появилась.

Так и что же, помешало ли происхождение от юриста этому человеку стать символом голосования "за русский фашизм"?

И много ли нашлось желающих измерять ему нос и копаться в его метрике? Три с половиной калеки. А избирателей у него было - много миллионов.

Вот так это и устроено, милые мои.

Леонид Гозман почему-то всегда делается "жертвой антисемитизма", а вот Анатолий Вассерман - человек по-своему еще намного более экзотичный, чем Гозман, - не делается, да и все.

И те же самые ужасные-ужасные расисты, которые возмутительным образом не льют слезы над золотым гробом господина Флойда, - это ровно те же люди, которые начали еще в детстве с "Хижины дяди Тома", продолжили "Зеленой милей", Морганом Фрименом, джазом, блюзом, "Лютером", список легко продолжить, и никакого не было у них отторжения от людей другой расы, будь то артисты или музыканты, столяры или плотники, да хоть бы и укротители тигра в цирке.

Но как только заходит речь об уголовниках, наркоторговцах, нелегальных мигрантах, подростковой шпане и активистах радикальных движений, - так сразу мирные люди становятся "истами" и "фобами", вот такие они странные ребята.

То же самое - и среди наших березок.

Представьте себе, что вместо общаги с неквалифицированными кадрами - сплошь молодыми деревенскими мужиками, привезенными из Средней Азии нашими чиновниками в целях снижения расходов - вам показывают научную конференцию, где выступают доктора наук, приехавшие из тех же стран.

Как думаете, сколько ксенофобов зафиксирует специальный прибор "фашистометр" в первом и во втором случае?

Ох, там образуется почему-то огромный перепад показаний.

Потому что у 99% обывателей нет никакого зловещего предубеждения относительно хоть таджика, хоть зулуса, хоть марсианина.

Зато у них есть предубеждение против бесконтрольного накопления у них под окном бессемейного, безденежного и весьма активного люмпен-пролетариата, у которого обычная жизнь - далеко, а тут одни заработки, гормоны и поиски ресурсов.

И он прав, обыватель.

Все, что ему нужно - это чтобы не грабили, не хулиганили, стекла не били, не открывали спонтанную нарколавку и не ломились толпами через границу. Обедали в столовой, шляпу снимали в прихожей, а интернационал хором желательно бы не пели вообще, если рядом живые люди, а не одни дискурсивные агенты и небинарные гендеры.

И не будет тогда никаких "фобов", никаких "истов".

Куда-то они все вдруг исчезнут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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