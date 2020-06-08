2020-06-08T13:16:47+03:00
Звезды

«Инсульта у него нет»: друг рассказал, почему Джигарханян оказался в больнице

Народного артиста СССР госпитализировали в одну из московских клиник
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Армен Борисович действительно находится в больнице, куда мы его доставили вчераАрмен Борисович действительно находится в больнице, куда мы его доставили вчераФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Многие сетевые СМИ сегодня сообщили, что Армен Джигарханян попал в реанимацию с инсультом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Надо напомнить, что ранее у Армена Борисовича уже было два инсульта. Плюс у него тяжелая форма диабета.

В последние годы у него часто возникали проблемы со здоровьем. И он регулярно оказывался в больничной палате. Но каждый раз, его друзья уверяли, что это плановые проверки. Ничего серьезного.

- Армен Борисович действительно находится в больнице, куда мы его доставили вчера, - подтвердил нам Артур Согомонян, близкий друг народного артиста. – Но никакого инсульта нет. Ему проводят поддерживающую терапию, проверяют сердце, легкие, почки… Все у него в порядке. Скорее всего, до конца недели он будет находиться на лечении. Потом его выпишут. Весь период самоизоляции он был дома. Никуда не выходил. Строго соблюдал карантин. Он живет у себя в квартире на Арбате. Рядом - его сиделка-медсестра. Еще прилетела из Америки Татьяна Сергеевна (Власова – вторая жена Джигарханяна – Ред.).

- Большинство пожилых москвичей переехали на свои дачи, за город. А бедный Армен Борисович дышит пылью в центре Москвы

- Мы сейчас думаем над возможностью его переезда в Подмосковье. Он сам этого хочет. Выйдет из больницы, и будем решать этот вопрос…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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