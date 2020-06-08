2020-06-08T12:11:53+03:00
Звезды

В театре Армена Джигарханяна опровергли инсульт у артиста

Народный артист СССР находится дома
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Народный артист СССР находится домаНародный артист СССР находится домаФото: Анатолий МЕЛИХОВ
Изменить размер текста:

Директор театр под руководством Армена Джигарханяна информацию о его госпитализации не подтверждает. Как сообщила kp.ru Елена Гильванова, Армен Борисович находится дома в своей квартире в Староконюшенном переулке. На самочувствие особо не жалуется, только вот ноги у него болят… Вернется к работе в августе.

Напомним: 8 июня издание Baza сообщило, что народный артист СССР попал в реанимацию с инсультом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Надо напомнить, что у Армена Борисовича ранее было два инсульта. Плюс у него тяжелая форма диабета.

В последние годы у него неоднократно возникали проблемы со здоровьем. И он довольно регулярно оказывался в больничной палате. Но каждый раз, его друзья уверяли, что это были плановые проверки. Ничего серьезного.

Два года назад его госпитализировали из театра, которым он руководит, в Пироговскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Вроде бы у него был гипертонический криз на фоне сахарного диабета.

Спустя несколько месяцев, он снова попал в больницу с инфарктом. Тогда сообщалось, что актер впал в кому, но потом все-таки пришел в себя. Окружение Джигарханяна эти сообщения называли фейком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Диабет практически добил": друг рассказал о тяжелом состоянии больного Джигарханяна

Дрязги бывших жен больно ударили по здоровью 84-летнего артиста (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Армен Джигарханян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт: коронавирус может вызвать рост преступности среди мигрантов
Зеленский хочет закрепить в законе статус первой леди
В СПЧ призвали объяснить влияние дезинфицироющих средств на природу и человека
С 1 июля туристам разрешат отдыхать по всей России
Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за "Северного потока-2"
Психолог МЧС рекомендует не торопиться с разводом сразу после самоизоляции
В России от коронавируса умерли 112 человек за сутки
В Москве умер стрелявший из окна по соседям мужчина
В Госдуме предлагают освободить часть абитуриентов от оплаты общежитий
Названы главные разносчики коронавируса
Стрельба на улице Строителей в Москве: установлен тип оружия
Украинцы попросили Зеленского запретить чипирование людей
В Китае испытывают препарат, который может быть лекарством и одновременно вакциной от коронавируса
Появилось видео наезда машины на толпу протестующих в Сиэтле
Сеть 3G может исчезнуть в России в ближайшие пять лет
Врач рассказала, можно ли делать прививки детям после короавируса