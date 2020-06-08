В театре Армена Джигарханяна опровергли инсульт у артиста

Директор театр под руководством Армена Джигарханяна информацию о его госпитализации не подтверждает. Как сообщила kp.ru Елена Гильванова, Армен Борисович находится дома в своей квартире в Староконюшенном переулке. На самочувствие особо не жалуется, только вот ноги у него болят… Вернется к работе в августе.

Напомним: 8 июня издание Baza сообщило, что народный артист СССР попал в реанимацию с инсультом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Надо напомнить, что у Армена Борисовича ранее было два инсульта. Плюс у него тяжелая форма диабета.

В последние годы у него неоднократно возникали проблемы со здоровьем. И он довольно регулярно оказывался в больничной палате. Но каждый раз, его друзья уверяли, что это были плановые проверки. Ничего серьезного.

Два года назад его госпитализировали из театра, которым он руководит, в Пироговскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Вроде бы у него был гипертонический криз на фоне сахарного диабета.

Спустя несколько месяцев, он снова попал в больницу с инфарктом. Тогда сообщалось, что актер впал в кому, но потом все-таки пришел в себя. Окружение Джигарханяна эти сообщения называли фейком.

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