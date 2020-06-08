Удивительная все-таки новость о том, как уволили редактора The New York Times, поставившего колонку сенатора под заголовком «Введите вои ска. Пора навести порядок в нации. Армия готова». Республиканец Том Коттон предложил Трампу воспользоваться своим правом задействовать закон «О противодействии мятежным действиям» и использовать армию США для подавления массовых протестов. Текст на фоне приступа поголовной толерантности наделал много шума. Редактор Беннет уволился.

Как у них все так ловко сочетается. Это тот же The New York Times, что стенал по поводу «ограничения свободы слова» в России. Тот же самыи , что писал о «махинациях с россии скои статистикои » по смертности от коронавируса и переживал за «нарушение прав и свобод россии ских граждан» на самоизоляции. А потом этими же руками сообщал, что если бы американские власти ввели карантинные меры на две недели раньше, можно было бы спасти полсотни тысяч душ.

Редактор New York Times Джеймс Беннет уволился после публикации скандальной колонки.Фото: Youtube

The New York Times, по какои -то инерции времен «холоднои вои ны» писал об ужасах в России, когда на Манхеттене стояли рефрижераторы под морги. А в России, на секундочку, за полтора месяца только военные построили 16 госпиталеи (а как одним китаи ским некоторые восхищались?)!

У нас было одно преимущество, которое, конечно, в то же время и уязвимость. У нас многое в ручном режиме решалось лично президентом, что с однои стороны говорит о его вовлеченности в процесс, а с другои - об эксцессах исполнения. Приходилось и подгонять производство масок, и добиваться положенных выплат медикам, бизнесу, и быть связующим звеном между правительством и регионами. Похоже, президента самого уже так достает работа этого чиновничьего механизма, что он ищет и опробует методы, которые в будущем будут функционировать как по щелчку пальцев, автоматически. Как, блин, эти детские 10 тысяч, которые оказывается можно оформить не вставая с дивана, без очередеи и бюрократии. И это, конечно, была своего рода революция в работе государства с населением.

При всем при этом, у нас не стояли рефрижераторы под Коммунаркои , а в Филатовке больные не лежали в проходах.

Что там, кстати, сеи час The New York Time пишет о нарушении прав и свобод в связи с разгулом взорвавшегося негритянского самосознания? Особенно по части эпидемиологическои угрозы массированных атак на бутики и полицеи ские участки? Не хотят ли они взять интервью у белои женщины, которую Джордж Флои д ограбил в 2007? Свобода слова – штука такая, не для всех.

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