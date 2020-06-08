«Наши люди получают меньше албанцев»: В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Группа депутатов предложила новый законопроект — с 1 января 2021 года почасовая оплата должна быть не ниже 150 руб. в час. Документ направлен в правительство на согласование. Предложение о введении минимального размера часовой ставки также фигурирует в национальном плане восстановления экономики (документ принят за основу, сейчас дорабатывается). Это даст возможность работодателям заключать короткие срочные контракты - от трех месяцев - на неполный рабочий день.

«КП» дозвонилась до одного из авторов законопроекта и узнала, зачем это делается и кого коснется.

- В России труд недооценен, - сказал «КП» председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. - Действующая минимальная оплата труда позволяет биологически выживать, не более. Если речь идет о полноценной потребительской корзине, то оплата должна быть выше. У нас в час работникам платят меньше, чем в гораздо менее развитых странах: например: в Болгарии или Албании. По рекомендации Международной организации труда оплата труда должна быть не ниже 3 долларов в час.

- Почему именно 150 рублей?

- При действующем минимальном размере оплаты труда один час стоит от 65 до 90 рублей. Пять миллионов человек, которые получают зарплату на уровне МРОТ — это в основном бюджетная сфера: работники образования: социального обслуживания… Если же их перевести на неполную занятость и платить не месячную, а почасовую ставку - то вообще они будут получать копейки. Чтобы хоть как-то защитить работников, мы предлагаем увеличить часовую оплату вдвое.

- Но смотрите, те, кто работает на почасовой системе, берут за свой труд гораздо больше 150 рублей — репетиторы, уборщики, водители, грузчики…

- Там речь не идет о минимальной ставке. Это либо теневая сфера, когда граждане оказывают услуги неофициально. Либо самозанятые — в этом случае речь идет не о трудовом законодательстве, а о льготном налоговом режиме.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

- При полной 40 часовой рабочей неделе предложенная почасовая оплата будет выше МРОТ, что улучшает условия труда работников и в данном аспекте мы можем поддержать поправку, - сказал «КП» общественный уполномоченный по трудовому законодательству Дмитрий Порочкин, член генсовета Партии Роста. - Но в случае неполного рабочего дня это будет заработок на уровне мигрантов. Сейчас такие привлеченные сотрудники получают 100-140 рублей в час, в отличие от сотрудников аналогичных рабочих мест в штате, которые получают за ту же работу 220-280 рублей в час.

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