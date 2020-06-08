2020-06-08T16:12:47+03:00
Экономика

«Наши люди получают меньше албанцев»: В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

В России предложили платить работникам 150 рублей в час
Владимир НИКОЛАЕВ
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При полной 40 часовой рабочей неделе предложенная почасовая оплата будет выше МРОТ, что улучшает условия труда работниковПри полной 40 часовой рабочей неделе предложенная почасовая оплата будет выше МРОТ, что улучшает условия труда работниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Группа депутатов предложила новый законопроект — с 1 января 2021 года почасовая оплата должна быть не ниже 150 руб. в час. Документ направлен в правительство на согласование. Предложение о введении минимального размера часовой ставки также фигурирует в национальном плане восстановления экономики (документ принят за основу, сейчас дорабатывается). Это даст возможность работодателям заключать короткие срочные контракты - от трех месяцев - на неполный рабочий день.

«КП» дозвонилась до одного из авторов законопроекта и узнала, зачем это делается и кого коснется.

- В России труд недооценен, - сказал «КП» председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. - Действующая минимальная оплата труда позволяет биологически выживать, не более. Если речь идет о полноценной потребительской корзине, то оплата должна быть выше. У нас в час работникам платят меньше, чем в гораздо менее развитых странах: например: в Болгарии или Албании. По рекомендации Международной организации труда оплата труда должна быть не ниже 3 долларов в час.

- Почему именно 150 рублей?

- При действующем минимальном размере оплаты труда один час стоит от 65 до 90 рублей. Пять миллионов человек, которые получают зарплату на уровне МРОТ — это в основном бюджетная сфера: работники образования: социального обслуживания… Если же их перевести на неполную занятость и платить не месячную, а почасовую ставку - то вообще они будут получать копейки. Чтобы хоть как-то защитить работников, мы предлагаем увеличить часовую оплату вдвое.

- Но смотрите, те, кто работает на почасовой системе, берут за свой труд гораздо больше 150 рублей — репетиторы, уборщики, водители, грузчики…

- Там речь не идет о минимальной ставке. Это либо теневая сфера, когда граждане оказывают услуги неофициально. Либо самозанятые — в этом случае речь идет не о трудовом законодательстве, а о льготном налоговом режиме.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

- При полной 40 часовой рабочей неделе предложенная почасовая оплата будет выше МРОТ, что улучшает условия труда работников и в данном аспекте мы можем поддержать поправку, - сказал «КП» общественный уполномоченный по трудовому законодательству Дмитрий Порочкин, член генсовета Партии Роста. - Но в случае неполного рабочего дня это будет заработок на уровне мигрантов. Сейчас такие привлеченные сотрудники получают 100-140 рублей в час, в отличие от сотрудников аналогичных рабочих мест в штате, которые получают за ту же работу 220-280 рублей в час.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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