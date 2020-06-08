Интересная новинка для детей — журнал «Фиксики. Новенькие. Бася и секрет Мастера. История с заданиями»

Так кто же такие фиксики и почему их так любят дети? Фиксики - это крошечные человечки, живущие внутри электронных приборов. Они следят за исправностью приборов и устраняют неполадки. Почему же взрослые никогда не видят их? Потому что фиксики умеют превращаться в маленькие детальки.

«Комсомольская правда» выпускает для маленьких читателей книги и журналы по мотивам одноименного мультфильма про фиксиков, который пользуется огромным успехом у детей. Надо отметить, что читать их будет интересно и полезно детям любого возраста, потому что фиксики отлично разбираются в технике, могут объяснить как что устроено и как себя вести с техникой.

Сегодня мы представляем вам очередную новинку для ребят — специальный выпуск журнала «Фиксики». В этом выпуска история бабушки Баси. Бася объездила весь мир, стала бабушкой приемных внуков-близнецов и, как и все фиксики, любит интересные затеи. Этой истории нет в мультфильме! Внутри каждого журнала дневник путешественника с увлекательными заданиями и два постера с новыми фиксиками!

Порадуйте вашего ребенка новой увлекательной историей про фиксиков.

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