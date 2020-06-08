2020-06-08T15:43:50+03:00
Дом. Семья

Интересная новинка для детей — журнал «Фиксики. Новенькие. Бася и секрет Мастера. История с заданиями»

Вы не знаете кто такие фиксики? Все мы знаем о феях, гномах, домовых. Эти сказочные существа давно известны всем и взрослым и детям. Но, в современном мире появились еще одни, совершенно новые герои – Фиксики
Поделиться:
Порадуйте вашего ребенка новой увлекательной историей про фиксиковПорадуйте вашего ребенка новой увлекательной историей про фиксиков
Изменить размер текста:

Так кто же такие фиксики и почему их так любят дети? Фиксики - это крошечные человечки, живущие внутри электронных приборов. Они следят за исправностью приборов и устраняют неполадки. Почему же взрослые никогда не видят их? Потому что фиксики умеют превращаться в маленькие детальки.

«Комсомольская правда» выпускает для маленьких читателей книги и журналы по мотивам одноименного мультфильма про фиксиков, который пользуется огромным успехом у детей. Надо отметить, что читать их будет интересно и полезно детям любого возраста, потому что фиксики отлично разбираются в технике, могут объяснить как что устроено и как себя вести с техникой.

Сегодня мы представляем вам очередную новинку для ребят — специальный выпуск журнала «Фиксики». В этом выпуска история бабушки Баси. Бася объездила весь мир, стала бабушкой приемных внуков-близнецов и, как и все фиксики, любит интересные затеи. Этой истории нет в мультфильме! Внутри каждого журнала дневник путешественника с увлекательными заданиями и два постера с новыми фиксиками!

Порадуйте вашего ребенка новой увлекательной историей про фиксиков.

Купить журнал можно здесь.

Журнал "Фиксики. Новенькие. Бася и секрет Мастера". История с заданиями..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Интересная новинка для детей — журнал «Фиксики. Новенькие. Бася и секрет Мастера. История с заданиями»
Вы не знаете кто такие фиксики? Все мы знаем о феях, гномах, домовых. Эти сказочные существа давно известны всем и взрослым и детям. Но, в современном мире появились еще одни, совершенно новые герои – Фиксики
Ожог у ребенка: первая помощь, лечение, профилактика
Ожог у ребенка переносится тяжелее, чем у взрослого. Поэтому очень важно правильно оказать первую помощь, чтобы избежать осложнений. Ведь они могут остаться на всю жизнь и повлиять не только на внешность, но и на подвижность и здоровье в целом
Cтоматит у детей: чем лечить в домашних условиях
Если ваш ребенок капризничает и отказывается от еды, а во рту у него появились припухлость или зудящая язвочка — это стоматит, одно из самых распространенных воспалительных заболеваний слизистой рта у детей и взрослых
Лучшие пробиотики для детей
Частые простуды, прием антибиотиков, плохой аппетит и избирательность в еде, нелюбовь к молочным продуктам – все эти проблемы могут натолкнуть родителей на мысль о коррекции микрофлоры кишечника у малыша. Но как выбрать лучшие пробиотики для детей, какие
Задержка психического развития у детей: диагностика, лечение, профилактика
Задержка психического развития (ЗПР) — отставание отдельных психических функций ребенка от возрастных норм. Эту аббревиатуру можно увидеть в историях болезни дошкольников и младших школьников.
Детские игрушки: заваленные машинками и куклами детские приносят больше вреда, чем пользы
Современные детские, кажется, лопаются от обилия игрушек. Но дети, выпросив очередную забаву, теряют к ней интерес уже через день-два. Сколько игрушек нужно для счастья и какими они должны быть, рассказала детский психолог Анастасия Борщенкова
Нужно ли читать сказки на ночь для детей
Принято считать, что сказки на ночь - чуть ли не самый важный ритуал для маленьких детей. Ведь именно они учат отличать добро от зла, прививают вечные ценности и моральные нормы. Однако психологи уверяют: в детских книгах могут прятаться идеи, которые с т
Новости 24
Работодатели рассказали, кого будут сокращать после пандемии
Путин подписал закон о ваучерах за несостоявшиеся туры
Египетский президент рассказал Путину о своих переговорах с Хафтаром
Исследователи: масштабы уничтожения тропических лесов выросли в несколько раз
Пиратские приложения начнут блокироваться с 1 октября
За 5 лет Краснодарский край вырос на десять позиций среди регионов-экспортеров РФ
В Минтрансе назвали условия для возобновления перелетов за границу из России
Путин поручил создать единую платформу для размещения и поиска вакансий в интернете
В Польше прокомментировали возможное размещение ядерных ракет США
Путин поручил продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца
Мишустин подписал указ о смягчении ограничений на выезд за границу
Песков прокомментировал отмену режима самоизоляции в Москве
В Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжей
Экономист сказал, кому выгодна почасовая оплата труда
Путин одобрил закон о едином реестре сведений о населении
Собянин: Москва возвращается к нормальной жизни. В столице отменяют пропуска
Председатель ОП Москвы сделал прогноз о сроках отмены ограничений
Путин одобрил увеличение детских пособий в два раза
Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Мария Захарова стала послом
Джеймс Кэмерон получил разрешение на въезд в закрытую Новую Зеландию для фильма "Аватар 2"
Премьер Армении Никол Пашинян вылечился от коронавируса
Собственники дойных коров в Чувашии получат субсидии из регионального бюджета
В Госдуме отметили важность законопроекта о почасовой оплате труда
Россия открывает границы: Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж