2020-06-08T16:57:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Ковид уходит: профессор-вирусолог объяснил, почему в больницах все меньше пациентов с коронавирусом

Зарубежные врачи радуются, что в реанимациях уже нет новых больных с COVID, а в московских больницах сократился поток тяжелых пациентов
Анна ДОБРЮХА
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Зарубежные врачи радуются, что в реанимациях уже нет новых больных с COVID, а в московских больницах сократился поток тяжелых пациентовЗарубежные врачи радуются, что в реанимациях уже нет новых больных с COVID, а в московских больницах сократился поток тяжелых пациентовФото: Иван МАКЕЕВ
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- Непостижимым образом Ковид исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов… но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь, - написал в минувшую субботу, 6 июня, врач-реаниматолог одной из больниц Нью-Йорка Евгений Пинелис на своей странице в соцсетях.

Медик работал в «красной зоне» с первых дней катастрофической вспышки в американском мегаполисе и почти ежедневно писал отчеты о тяжелых буднях в реанимации, десятках смертей, сотнях новых больных. И вот - «В ковидной зоне приемника тишина. Давно уже не заболевал никто из персонала… Днем я наткнулся на ссылку: «Сегодня в городе Нью-Йорк не умерло ни одного человека от COVID-19». Ковид уходит из города».

Между тем в Москве все больше больниц, экстренно переоборудованных для лечения коронавирусной инфекции, начинают возвращаться к нормальной работе. А столичные врачи говорят, что тяжелых больных с коронавирусом с каждым днем все меньше.

Почему коронавирус, месяцами мучающий жителей разных регионов, вдруг исчезает буквально на глазах? Или нам так только кажется? Об этом мы спросили известного вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

ИММУННАЯ ПРОСЛОЙКА + МЕРЫ ЗАЩИТЫ = СПАД ЭПИДЕМИИ

- Поясню на примере Нью-Йорка, - предлагает Александр Николаевич. - Там за время эпидемии COVID-19 возникла иммунная прослойка — по последним данным это примерно 25-30% населения города. Также исследования показывают, что около трети людей могут быть вообще невосприимчивыми к нынешнему коронавирусу. Их организм или сразу справляется с инфекцией – и тогда даже подтвердить факт заражения невозможно, или они на короткое время становятся бессимптомными носителями, но сами не заболевают.

Так или иначе, получается, что в общей сложности защищены от COVID-19 уже около 50 — 55% жителей мегаполиса.

- Но ведь нам все время говорят, что вспышка инфекции идет на спад, если иммунитет или невосприимчивость к болезни имеют не меньше 60 — 70% населения.

- Эта формула касается ситуаций, когда вообще не применяются противоэпидемические меры. В таких случаях один больной с коронавирусной инфекцией может заразить от двух до четырех человек. Если же используются изоляция, ограничение массовых мероприятий, ношение масок, то количество заражений существенно сокращается.

Именно так происходит и в Нью-Йорке, и во многих других городах и регионах, пострадавших от COVID-19. Там, с одной стороны, образовалась определенная иммунная прослойка. А с другой стороны, «недостающую» часть этой прослойки (чтобы завершилась эпидемия) дополняют сохраняющиеся меры эпидбезопасности. Как правило, остается ношение масок в общественных местах и запрет на собрания большого количества людей.

КОГДА НЕ БУДЕТ БОЛЬНЫХ В МОСКВЕ

- Московские власти сообщают, что по результатам тестирования на антитела сейчас иммунитет к коронавирусу есть примерно у 14% жителей. Получается, что до полного исчезновения больных с COVID в городских инфекционках нам нужно «добрать» до 20 — 25% иммунной прослойки, как и в Нью-Йорке?

- Все зависит от сочетания с противоэпидемическими мерами. Чем они строже, тем меньше может быть уровень иммунной прослойки для постепенного исчезновения тяжелых больных. Думаю, если в Москве сохранятся ограничения на массовые мероприятия (либо они будут проводиться при строгом соблюдении социальной дистанции) и обязательное ношение масок, то поток пациентов в «ковидные» стационары может очень значительно сократиться в течение полутора — двух месяцев.

- Ношение масок в общественных местах, где много людей, уже практически не оспаривается. Недавно вышло крупное научное исследование, подтверждающее, что защитные маски и особенно респираторы действительно заметно снижают риск заражения респираторными инфекциями. А вот насколько оправданны маски на улице?

- Все зависит от ситуации. Если на улице вы оказываетесь среди людей, на расстоянии меньше полутора метров, то риск заражения без маски может быть достаточно высоким. Если же вы в одиночку прогуливаетесь в лесу или парке, поблизости никого, то маска не актуальна. Но поскольку по дороге в парк все равно придется пройти и подъезд, и, например, пешеходный переход, забывать про маски не стоит.

Добровольцы для испытаний вакцины от коронавируса помещены на изоляцию в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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