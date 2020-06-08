2020-06-08T16:57:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Нужно ли носить маски в Москве после отмены самоизоляции

В Москве с 9 июня отменяется режим самоизоляции. Нужно ли жителям дальше носить маски и перчатки?
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Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим.Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В столице с завтрашнего дня, с 9 июня, отменяются самоизоляция и пропускной режим, а также график прогулок. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты, - значится в сообщении Сергея Собянина.

Поэтапно до 23 июня откроются салоны красоты, кафе, музеи. Решения о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

И есть важный вопрос: маски и перчатки уже можно снять? Мэр города говорит, что не стоит забывать о вероятности заражения коронавирусом. Масочно-перчаточный режим продолжит действовать в столице, а также горожан просят соблюдать социальную дистанцию.

- Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять требования санитарных служб, - сказал Сергей Собянин.

КСТАТИ

Масочно-перчаточный режим продолжится при поездках в метро и автобусах

- Убедительно просим вас продолжать сохранять осторожность и внимательно относиться к безопасности себя и других. Не забывайте о масках и перчатках во время пользования общественным транспортом, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Собянин об отмене режима изоляции в столице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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