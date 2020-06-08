Отмена режима самоизоляции в Москве в 2020 году: что и когда откроется
Коронавирус обновил в сознание людей понятие самоизоляции и даже породил новые явления. В Москве впервые в стране был введен режим всеобщей самоизоляции. Сначала выходить из дома запретили пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Затем меру распространили на всех горожан: покидать место жительства без необходимости стало запрещено. Теперь власти сообщили об отмене режима самоизоляции в 2020 году в Москве.
— Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим. вместе с ними отменяется и график прогулок, — написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.
Долгожданная отмена режима самоизоляции в Москве наступила даже раньше отведенного срока. Напомним, указом мэра крайняя дата отмены значилась после 14 июня. Но проанализировав динамику выявления новых случаев, приняли решение снять ограничения досрочно.
— По плотности населения Москва является одним из мировых лидеров. Ее невозможно сравнивать с большинством европейских и российских городов. Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев находиться в четырех стенах, — написал Собянин.
Напомним, режим самоизоляции в Москве ввели в конце марта 2020 года. Изначально предполагалось, что он продлится до начала апреля. Затем дату несколько раз сдвигали, наблюдая за ситуацией с распространением коронавируса. За выход из дома без необходимости был введен штраф — от 4 до 5 тысяч рублей.
Собянин об отмене режима изоляции в столице.
КОНКРЕТНО
Как Москва будет выходить из самоизоляции. График
С 9 июня в Москве:
открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.
отменяются ограничения на работу каршеринга.
начинают работу общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.
театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции
отменяется запрет на посещение городских кладбищ.
С 16 июня
снимают ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.
начнут работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.
открываются музеи, выставочные залы и зоопарки.
можно посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
С 23 июня
открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.
снимут ограничения на работу детских садов, в том числе частных
в обычный режим вернутся учреждения социальной защиты
снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детских площадок, скамеек в парках
ИСТОЧНИК KP.RU