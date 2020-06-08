2020-06-08T15:26:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена режима самоизоляции в Москве в 2020 году: что и когда откроется

Мэр Москвы объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции в Москве с 9 июня 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Мэр Москвы объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции в Москве с 9 июня 2020 годаМэр Москвы объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции в Москве с 9 июня 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус обновил в сознание людей понятие самоизоляции и даже породил новые явления. В Москве впервые в стране был введен режим всеобщей самоизоляции. Сначала выходить из дома запретили пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Затем меру распространили на всех горожан: покидать место жительства без необходимости стало запрещено. Теперь власти сообщили об отмене режима самоизоляции в 2020 году в Москве.

— Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим. вместе с ними отменяется и график прогулок, — написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Долгожданная отмена режима самоизоляции в Москве наступила даже раньше отведенного срока. Напомним, указом мэра крайняя дата отмены значилась после 14 июня. Но проанализировав динамику выявления новых случаев, приняли решение снять ограничения досрочно.

— По плотности населения Москва является одним из мировых лидеров. Ее невозможно сравнивать с большинством европейских и российских городов. Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев находиться в четырех стенах, — написал Собянин.

Напомним, режим самоизоляции в Москве ввели в конце марта 2020 года. Изначально предполагалось, что он продлится до начала апреля. Затем дату несколько раз сдвигали, наблюдая за ситуацией с распространением коронавируса. За выход из дома без необходимости был введен штраф — от 4 до 5 тысяч рублей.

Собянин об отмене режима изоляции в столице.

КОНКРЕТНО

Как Москва будет выходить из самоизоляции. График

С 9 июня в Москве:

открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

отменяются ограничения на работу каршеринга.

начинают работу общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции

отменяется запрет на посещение городских кладбищ.

С 16 июня

снимают ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

начнут работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

открываются музеи, выставочные залы и зоопарки.

можно посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

С 23 июня

открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.

снимут ограничения на работу детских садов, в том числе частных

в обычный режим вернутся учреждения социальной защиты

снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детских площадок, скамеек в парках

ИСТОЧНИК KP.RU

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