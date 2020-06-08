В Москве женщина на глазах двоих детей убила йоркширского терьера

Песика с этого фото зовут Кузя. Крохотного йоркширского терьера хорошо знают жители московского района Зюзино. Вместе с хозяйкой он каждый день гулял по одному и тому же маршруту. И так 13 лет…

6 июня обычная прогулка закончилась трагедией. Все произошло недалеко от детской площадки на улице Каховка. По словам очевидцев, Кузя шел без поводка и пару раз тявкнул на женщину, которая гуляла с двумя детьми. Все, что произошло дальше сняла камера видеонаблюдения. Кадры уже изъяла полиция.

- Женщина взяла собаку на руки и дважды ударила об асфальт, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

Хозяйка Кузи не успела ничего сделать. Пес умер у нее на руках.

- Мы получили заключение о смерти. Там указано, что у собаки были травмы, несовместимые с жизнью, - рассказала Елена, подруга хозяйки убитого пса.

Спустя сутки хозяйка Кузи написала заявление в полицию.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Кроме того, проверку ведут органы опеки, - сообщили источники в полиции.

По словам очевидцев, двое маленьких детей видели приступ агрессии матери. После случившегося дети заплакали. Случившееся жители обсуждают в социальных сетях. Большинство сочувствуют хозяйке собаки, но есть и те, кто защищает молодую мамочку. По их версии, собака гуляла на детской площадке и могла напугать детей. Правда и это не повод для убийства.