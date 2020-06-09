Государство хочет взять в долг у граждан: стоит ли покупать народные облигации

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БОРЬБА С ДЕФИЦИТОМ БЮДЖЕТА ИЛИ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ?

Облигации выпускают как частные компании, так и целые государства. Это нормально, когда граждане кредитуют собственное государство. Разумеется, с выгодой для себя, под процент. Так делают во всем мире. Российские облигации называются ОФЗ - облигации федерального займа. На бирже их размещает Минфин, и купить их может любой частный инвестор, у кого есть брокерский счет. Сейчас котируется несколько десятков выпусков с разной доходностью и разными сроками погашения. Можно купить даже бумаги, доходность по которым зафиксирована на 15 - 20 лет.

В 2017 году Минфин решил запустить «народные облигации» (ОФЗ для населения, или ОФЗ-н). Идея была правильной - создать простой продукт, который можно было бы открыть в банке - точно так же, как и вклад. Всего было пять выпусков. В общей сложности власти заняли у россиян 75 млрд рублей. И, видимо, посчитали механизм успешным.

«Содействовать росту долгосрочных сбережений населения и созданию длинных денег для экономики за счет расширения продаж народных облигаций». Такое поручение прописано в Общенациональном плане.

Мотивация Минфина понятна. На вкладах в банках лежит гигантская сумма - больше 30 трлн рублей. Если хотя бы часть этих средств перетечет в гособлигации, это поможет властям покрыть дефицит бюджета. Хотя в Минфине такую цель и отрицают.

- Размещение ОФЗ-н осуществляется для повышения финансовой грамотности граждан и развития у них культуры инвестирования средств. Оно не рассматривается в качестве значимого источника финансирования дефицита федерального бюджета, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в Минфине, чтобы получить дополнительные деньги для борьбы с кризисом, власти планируют активно выпускать обычные гособлигации (ОФЗ), которые котируются на бирже. И за счет этого в ближайшие годы могут привлечь несколько триллионов рублей. А вот «народные гособлигации» чиновники будут выпускать исходя из спроса со стороны населения. А он будет сильно зависеть от доходности...

В ПЛЮСЕ НА 3% ГОДОВЫХ

Срок «народной облигации» - три года. Первый транш запустили на рынок в апреле 2017 года. И он уже погашен. Я это знаю не из официальных сообщений Минфина, а из собственного онлайн-банка. Три года назад я вложил свои деньги в народные гособлигации.

Причин было несколько. Во-первых, потому что предложение было довольно выгодным - на 1 - 1,5% годовых выше, чем давали банковские вклады. Во-вторых, чтобы протестировать новый продукт, предложенный государством. Вот какие выводы получились.

Примечательно, что все это время я в свою заначку даже не заглядывал. Суть «народной гособлигации» в том, что максимальный доход получаешь, если держишь деньги до победного. Я и держал. Результаты оказались вполне достойные. Вложенные 55 тыс. превратились в 69,2 тыс. рублей. Если пересчитать, то ежегодно я получал по 8,5% годовых.

- Средняя доходность ОФЗ-н первого выпуска за 3 года без учета комиссий и приобретенных в первую неделю размещения составляет около 9% годовых, второго - около 8,5%, третьего - 7,3%, - пояснили в Минфине.

Мой доход мог быть больше, если бы я вложил деньги на три недели раньше (это важный нюанс). Но я все равно оказался в хорошем плюсе. Для сравнения, ставки в банках в это время только снижались. К примеру, в последние два года они приносили всего по 6% годовых. В деньгах я выиграл примерно 4 тысячи рублей. Неплохо. Но покупать новый выпуск «народных» облигаций я точно не буду...

Облигации выпускают как частные компании, так и целые государства. Это нормально, когда граждане кредитуют собственное государство.Фото: Shutterstock

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС?

Раньше покупать гособлигации для населения было сложно. Надо было оформлять договор, заполнять кипу бумаг да еще и платить комиссию банку. В последний год процесс сильно упростили. Банков стало больше, условия - мягче, а сами облигации можно купить в онлайн-приложении.

Правда, и доходность сильно упала. К примеру, сейчас банки предлагают купить пятый выпуск «народных облигаций» (он стартовал в январе). Доходность по ним составляет 4,71%. Для сравнения, средняя ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков составляет 5,03%. Уже невыгодно.

Более того, с 2021 года по всем облигациям придется платить подоходный налог. Причем не важно, больше миллиона рублей у вас в них вложено, или всего 10 тысяч. В итоге реальная доходность составит чуть больше 4%. Выгода еще меньше.

И наконец, получить даже этот небольшой доход можно будет лишь в том случае, если вы не будете продавать ценные бумаги до января 2023 года. А если захотите вытащить деньги в первый год, сможете сделать это лишь с убытком. Такие жесткие условия размещения.

Конечно, даже 4% годовых через 2-3 года могут оказаться хорошим доходом. Особенно если инфляция и ключевая ставка ЦБ будут стремиться к нулю, как это происходит в развитых странах. Но что будет в будущем, предсказать сложно. А вот вложить деньги с большей выгодой хочется уже сейчас.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ - ВЫГОДНЕЕ

По совокупности факторов покупать «народные облигации» сейчас нет смысла. Этот механизм был удобен тогда, когда онлайн-приложения для частных инвесторов были неудобными, а процесс покупки и продажи ценных бумаг - сложным и непонятным. Сейчас есть более удобные и выгодные инструменты.

К примеру, можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в любом крупном банке или брокерской компании. И уже на него купить обычные облигации федерального займа. Преимуществ тут сразу несколько.

Во-первых, доходность по ним сейчас варьируется от 5,2 до 6% годовых. Выше, чем по вкладам в банках.

Во-вторых, купоны выплачиваются раз в полгода. И этими деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.

В-третьих, продать ценные бумаги можно в любой момент. Через онлайн-приложение это делается за несколько секунд.

Ну а самый главный плюс ИИС - по нему можно получить налоговый вычет. Либо вернуть себе 13% от вложенной суммы (но не больше 52 тысяч рублей в год), либо не платить подоходный налог (сумма не ограничена). При покупке тех же «народных облигаций» получить налоговый вычет не удастся.