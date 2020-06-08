"Я отдал эти 12 тысяч!": Диму Билана затравили после получения субсидии в размере МРОТ

Наш единственный победитель "Евровидения" Дима Билан стал одним из тех "обедневших" артистов, которые попросили у государства "коронавирусную" субсидию. Напомним, эта выплата на сумму 12 300 рублей в месяц (именно такой сейчас минимальный размер оплаты труда - МРОТ), полагается предпринимателям, чья сфера деятельности пострадала от введения карантина, и которые при этом не увольняли сотрудников. Парикмахерские, кафе, турфирмы и, безусловно, сфера досуга, к которой относятся и знаменитости. У большинства звезда свои ИП численностью до 15 сотрудников: предполагается, что с государственных денег артисты-начальники будут платить подчиненным зарплаты.

У обывателей заявки на матпомощь от звезд-миллионеров вызвали праведный гнев: мол, неужели они в стране самые бедные - обнищали без корпоративов с их бешеными гонорарами? А как же бабушки живут на мизерную пенсию?

Подобными комментариями в соцсетях засыпали и Диму Билана. В какой-то момент, устав от потока обидных оскорблений и шуток, певец не выдержал.

- Я запросил (подчеркну - законно) и получил эти деньги, чтобы отдать сотруднику, которому отказали в выплате по формальному признаку! - эмоционально ответил артист. - И я плачу налоги на своей малой родине - в Кабардино-Балкарской республике, потому что этот регион, мне кажется, нуждается больше, чем Москва (ИП Билана зарегистрировано не в столице, а в Нальчике - туда и идут все отчисления от доходов певца. - Ред.). Мои налоги составляют почти 10 миллионов в год, и уходят туда, смею предположить, на зарплаты людям! Пока я буду зарабатывать честным трудом, ломая ноги на работе и выступая для людей с ангинами и простудами, я буду честно платить налоги, как и делал это всегда. А эти 12 000 тысяч рублей я отдал сотруднику большой команды, которая со мной много лет и которую я сейчас не уволил.

Напомним, также субсидии от государства одобрены Николаю Баскову, Филиппу Киркорову, Валерии, Сергею Лазареву и другим знаменитостям. А вот Григорию Лепсу, Анжелике Варум и Леониду Агутину в ФНС отказали - не исключено, что из-за сокращения персонала.

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