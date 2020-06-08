Новый скандал в шоу Comment out: Ксения Собчак поддержала протесты в США песней «Убили негра»

Не секрет, что проект Comment Out — детище Александра Гудкова. Шоу подразумевает не только дерзкие комментарии в инстаграме, но и дикие задания, на которые соглашаются звезды. Розыгрыши такие. И тут-то озорной креативщик Гудков, подрабатывающий у «Вечернего Урганта», может позволить себе практически все, что угодно. Поставить на колени Ольгу Бузову, чтоб Федор Смолов чистил ей в широко открытый рот морковку. Или поместить Аниту Цой в бочку с рассолом. Да, артисты могут отказаться, но приходят в проект не для этого.

vovapcdonail Ковбои и амазонки, приве!Новыи выпуск уже в проявочнои !А пока Викторина!Помните что раньше значило слово Понедельник?

Собчак и Нилетто

На днях в инстаграме политически подкованной телеведущей Ксении Собчак появился странный пост. Видеоролик в поддержку американцев, которые вышли на протесты после трагической смерти Джорджа Флойда, сопровождался старым хитом «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», — подписала пост Собчак и добавила хэштег #blacklivesmatter, распространяемый протестующими американцами. Разумеется, подписчики Ксении взбунтовались похлеще борцов с расизмом. Мол, что это такое да как это возможно?

Выяснилось, что такое заявление — шутка. Наказание в шоу Comment out. За что пришлось оправдываться автору программы Александру Гудкову.

- Вчера была съемка очередных выпусков YouTube-шоу Comment out с невероятно смелыми и открытыми гостями, после чего в интернете появились пару неоднозначных видео, которые вызвали резонанс в СМИ, - написал в инстаграме сценарист. - И Даня Нилетто, и Ксения Анатольевна убрали эти посты из своих соцсетеи , и мы рассказываем вам, что это все было сделано в рамках этого шоу. Многие сеи час напишут «Не смешно». Но шоу «comment out» не про гомерическии смех, оно про сегодняшнии день, таким трэшовым образом мы стараемся привлечь внимание к проблемам сегодняшнего дня.

gudokgudok Друзья! Всем привет! Пишу с большой просьбой ко всем до кого достучусь. Вчера была съемка очередных выпусков ютюб шоу Comment out с невероятно смелыми и открытыми гостями

К слову, рэпер Нилетто (Данил Прытков), участник шоу «Песни», тоже отличился. Он выложил видеоролик, в котором призвал голосовать за поправки в Конституцию РФ, чтобы «геи не усыновляли наших детей». И это тоже оказалось частью конкурса Comment Out.

Анита Цой и сок из-под культуриста

chickencurryshow Наказание Аниты Цой в шоу Comment out

В выпуске, в котором соревновались Анита и Анатолий Цой, не повезло обоим. Но Анита, надо признать, проявила себя как отчаянная. Согласилась залезть в бочку с рассолом, подышать вареной рыбой, а еще лечь под культуриста, который давил ей в рот...апельсиновый сок. Более того, Анита взяла камеру, чтобы показать зрителям, как это выглядит снизу, с ее ракурса — рыжие волосатые ноги качка, из которых выплескивается желтая жидкость.

chickencurryshow Бекстейдж 21 выпуска #commentout Анита Цой @anitatsoy & Анатолии Цой @anatoliytsoy_official Photo: @garshone

Зрелище жуткое. В финале был звонок Валерии, о которым вы уже наверняка знаете.

Нюша и адюльтер

anatoliytsoy_official Анита и Анатолий Цой в шоу Comment Out

Но и Анатолий Цой (экс-солист группы MBAND) не дал заднюю. Он выполнил большинство заданий и наказаний, а в финале выпуска набрал Нюше, чтобы сделать непристойное предложение! Ситуацию усугубило то, что трубку взял муж певицы Игорь Сивов, ведь съемки Comment Out проходят почти в ночи, он узнал Анатолия и со спокойной душой передал трубку супруге. Которая услышала вот что: «Привет. Ты, наверно, слышала, что MBAND распался? Я теперь начинаю сольную карьеру. А еще я недавно победил в шоу «Маска» на НТВ. А еще у меня больше миллиона подписчиков в инсте. И их количество постоянно растет. Понимаешь, да? Короче, тебе очень повезет, если я тебя шпекну. Поняла? Решай сама, когда. Подумай».

Цой полностью и не один раз зачитал этот текст Нюше, потому что певица не поняла, что происходит и трижды (!) переспрашивала, что собирается с ней сделать коллега. После звонка Анатолий моментально отключил телефон.

Куклачев и возбужденный кот

chickencurryshow Съемки 20 выпуска Comment out. Моргенштерн @morgen_shtern против Джавида @rustam_mayer Photo: @garshone

Повелитель четырехлапых тоже однажды попал под раздачу. В выпуске c рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев) и блогером Джавидом (Рустам Майер) последнему выпало задание позвонить Юрию Куклачеву, чтобы посоветоваться, как быть в непростой ситуации.

- Юрий Дмитриевич, здравствуйте! - начал разговор Джавид. - Я ваш поклонник с детства. Вы — легенда. Нужен ваш совет. Вчера чесал кота в кровати, гладил, ласкал. Он перевернулся на спину, и у него вылез красный пистончик. Я его потрогал случайно. Несколько раз. Как мне вести себя дальше? Как ему объяснить, что не надо меня сексуально провоцировать?

На удивление всех Куклачев не смутился ни на секунду — и мгновенно перенаправил парня ко врачу. Ветеринару, конечно.