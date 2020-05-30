Валерия — в ответ на просьбу помочиться в штаны: «Это нужно, чтобы аудитория стала дебильная»

Семью Валерии и Иосифа Пригожина продолжает накрывать скандал за скандалом.

То продюсер сцепился с Сергеем Шнуровым — дело чуть ли не до дуэли дошло.

То певица заступилась за обнищавших из-за пандемии коронавируса звезд шоу-бизнеса и попросила для них поддержки.

vovapcdonail Ковбои и амазонки, приве! Немного бэкстейджа с 21

Теперь вот снова: остросатирическое шоу Comment Out в Youtube, которое ведет Владимир Маркони, вынудило Валерию вляпаться в очередной конфуз. Дело было во время участия в проекте Аниты Цой и Анатолия Цоя (бывший солист группы MBAND Игоря Матвиенко).

Финальная рубрика шоу подразумевает звонок гостя звезде — чтобы разыграть знаменитость всерьез. Аните Цой выпало звонить Валерии. По телефону она должна была произнести предложенный Comment Out текст (чаще всего придумывает их Александр Гудков, соведущий «Вечернего Урганта»). В случае с Валерией он был такой:

«Привет! Как дела? Слушай, ты видела прямые эфиры у Ивлеевой в инсте? Заходят у людей на «ура». Я тоже сейчас хочу такое же сделать у себя на страничке. Прокачать немного инсту. Придешь ко мне в трансляцию? Обещаю, будет без грязи. Не как у Ивлеевой. Только милые глупости. Я накидала для примера: постреляем по воронам (пришлю тебе духовушку); еще можно такое задание: скинуть киску в директ кому-нибудь. Ревве, например (не твою, скачаем фотку). Это весело. А еще! В серых леггинсах написать в штаны. Это сейчас вообще популярный челлендж. Ты за?»

Певица не поняла, что ее разыгрывают, но отреагировала адекватно и живо: начала смеяться и интеллигентно отказалась — «это вообще трэш какой-то, совсем не моя история». Анита проявила настойчивость и продолжила уговаривать Валерию. Но та никак не сдавалась.

- Я не могу, у меня сейчас каждый день расписан прямыми эфирами, - отбивалась певица. - И я не могу это делать. Мне это не нравится. Понимаю, что, наверно, это нужно делать. Чтобы аудитория стала дебильная, и ей стало легко управлять. Но эти челленджи...не то, чтобы мелко как-то...

— Смотря, какой смысл несешь! — не отступала Анита.

— Ну, пописать в штаны — какой в этом смысл? — резонно спросила Валерия.

После этого СМИ растиражировали неверную цитата жены Иосифа Пригожина. Мол, Валерия назвала аудиторию дебильной. В оригинале было совсем не так. Это было лишь предположение по поводу способов манипулирования публикой: дескать, НАВЕРНО, челленджи нужны, ЧТОБЫ оглуплять аудиторию и управлять ей. Именно так сказала певица.

Но объясняться было поздно. Начитавшиеся кривых цитат, подписчики начали заваливать инстаграм звезды обвинениями в оскорблениях.

— У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная, — ответила Валерия на один из комментариев. — Грех жаловаться.