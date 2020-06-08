2020-06-08T20:33:13+03:00
Общество

Евгений Зиничев, глава МЧС: Работы в Норильске планируется завершить в течение двух недель

Руководитель чрезвычайного ведомства ответил на вопросы «Комсомольской правды»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Глава МЧС Евгений Зиничев (в центре) во время работ по ликвидации последствий аварии под Норильском. Фото: пресс-служба МЧСГлава МЧС Евгений Зиничев (в центре) во время работ по ликвидации последствий аварии под Норильском. Фото: пресс-служба МЧС
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- Евгений Николаевич, после того, как в первых числах июня из-за аварии на ТЭЦ в Норильске 20 тысяч тонн топлива вылились в почву и реки, МЧС - по согласованию с президентом Владимиром Путиным - объявило там режим ЧС (чрезвычайной ситуации) федерального характера. Какая сейчас складывается обстановка?

- МЧС, совместно с другими ведомствами и организациями, продолжает наращивать объемы извлечения и сбора загрязнённого грунта, смешанного с водой топлива - непосредственно в районе ТЭЦ. Все - строго по плану.

- Кто ещё, кроме вас, занят этими работами?

- К ликвидации ЧС, вместе с нашими, привлечены также спасатели Росморречфлота, компаний "Норникель", «Газпромнефть», "Транснефть" и экологи, которые ведут постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Там же, на месте - наша оперативная группа, оснащенная беспилотными авиационными системами - это также для мониторинга ситуации.

- А можете сказать - сколько там всего народу сейчас занято?

- От РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в общей сложности привлечено 495 человек и 222 единицы техники, в том числе - авиация МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Работы продолжаются на двух участках, в районе ТЭЦ-3 и на водной акватории.

Место распространения разлива локализовано, во временные резервуары спасатели собрали порядка 18 тысяч кубометров нефтепродуктов и загрязненного грунта.

А в тех местах, где это сделать нельзя, грунт обрабатывают сорбентом - таким образом, очищено уже свыше 4 тысяч квадратных метров поверхности, а загрязненная часть уже вывезена в отвалы.

НАША СПРАВКА:

Сорбенты (от лат. sorbens) - твердые тела или жидкости, избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества.

- Товарищ генерал-полковник, вы сказали о наращивании объемов работ на месте аварии. Это все - за счёт привлечения дополнительных сил и техники?

- Не только. Мы применяем авиацию - наряду с использованием новых методов,

Например, 250-кубовые ёмкости - к местам сбора загрязнённого грунта и нефтепродуктов, - доставляют с помощью специальных подвесных устройств, силами 10 вертолетов, из которых два Ми-8 МЧС. В результате сокращается и время проведения этих операций, и трудозатраты.

Кстати, работы по ликвидации ЧС ведутся круглосуточно, с соблюдением всех экологических норм.

- Евгений Николаевич, а когда в Норильске все это закончится?

- Завершение работ запланировано в течение двух недель.

Работы по ликвидации утечки в зоне ТЭЦ-3 в Норильске близятся к завершению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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