2020-06-08T20:52:47+03:00
В мире

Кандидат психологических наук оценил «культуру извинений» в США

По мнению эксперта, такие перформансы — продукт профессиональных политтехнологов
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Американские сенаторы во время акции c преклонением колена в зале Капитолия в Вашингтоне.Американские сенаторы во время акции c преклонением колена в зале Капитолия в Вашингтоне.Фото: REUTERS
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Эти фото облетели весь мир: Майкл Шоу, шеф полиции городка Вебстер (Массачусетс, США) ритуально опустился на ступени административного здания. Лёжа ничком, с руками за спиной, он продолжал этот перформанс 9 минут. Ровно столько времени в другом американском городе, Миннеаполисе, полицейский Дерек Шовин в той же позе держал темнокожего Джорджа Флойда, впоследствии погибшего.

Напомним, эта трагедия вызвала самые массовые акции протеста в новейшей истории США, погромы и церемонии публичных извинений силовиков и представителей белого большинства, наподобие перфоманса шефа полиции в Вебстере.

Сообщается, что собравшаяся толпа приветствовала его аплодисментами и говорила: «Это только начало».

Как рассказал «КП» кандидат психологических наук Александр Невеев, подобные перформансы производят впечатление «вирусного продукта от профессионального политтехнолога»:

— Тут интересно, как трансформировалась «культура извинений» в США. В эпоху Дикого Запада если белые чувствовали свою вину перед другими сообществами и опасались конфликта с ними из-за своих неправильных действий — то решали вопрос радикально. Например, какой-нибудь ковбой обидел индейскую девушку — свои же его находят, устраивают импровизированный суд и казнят на глазах индейцев, чтобы восстановить баланс.

Психолог Александр Невеев в студии Радио &quot;Комсомольская правда&quot;. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психолог Александр Невеев в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нынешние «извинения полиции» выглядят так: «Мы у вас убили человека, но полежим на асфальте и сделаем вид, что солидарны». Очевидно, что обе стороны это не удовлетворит, социальные корни противоречий это не изменит, и конфликт продолжится. Но сиюминутный эффект достигается: акции становятся «вирусными», люди пересылают друг другу это фото- и видео в соцсетях. Безусловно, столь яркие, символические перформансы придумывают и раскручивают профессиональные политтехнологи, тем самым направляя протест в нужное русло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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