В США покаявшегося перед протестующими полицейского призывают уйти в отставку

Все больше полицейских добровольно преклоняют колени перед протестующими в США. Начальник полиции в городе Уэбстер Майкл Шоу принял участие в протестных манифестациях. Он обратился к активистам с речью, выразив поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеет значение»).

Полицейский лег на землю, заложив руки за спину, рядом с табличкой с надписью «Я не могу не дышать». Это были слова 46-летнего Джорджа Флойда, шею которого при задержании правоохранитель Дерек Човен в течение нескольких минут придавливал коленом. После этого Флойд скончался от остановки сердца, вызванной асфиксией.

Начальник полиции в городе Уэбстер Майкл Шоу принял участие в протестных манифестациях.Фото: СОЦСЕТИ

Противники протестных акций возмутились поведением Майкла Шоу.

- Что он делает? Как его поступок влияет на улучшение отношений между полицией и протестующими? - отмечали пользователи социальных сетей.

Некоторые вспомнили, что пять лет назад в Уэбстере вооруженный преступник устроил перестрелку с двумя копами, в результате чего один погиб.

Он обратился к активистам с речью, выразив поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеет значение»).Фото: СОЦСЕТИ

- Шоу плюнул в лицо тем парням. Ты же полицейский. Ты же закон, - пишут пользователи. - Всему город стыдно за тебя.

После публикации снимков лежащего ничком начальника полиции Уэбстера в сети появились призывы к Шоу уйти в отставку после добровольного унижения перед протестующими.

Шеф полиции Вебстера лег на землю в позе Джорджа Флойда.

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