«Выскочил на встречку. Убил другого человека»: Очевидцы аварии с участием актера Михаила Ефремова выложили в сеть жесткое видео с места ДТП

Известный актер Михаил Ефремов стал участником жесткого ДТП в центре Москвы. Сегодня вечером машина, за рулем которой - если верить очевидцам - сидел именно Ефремов, столкнулась на Смоленской площади с двумя авто. По предварительным данным, 56-летний артист совершил неожиданный маневр, развернувшись посреди дороги и врезался в фургон. Пострадала еще одна машина. Очевидцы опубликовали в соцсетях виде с места аварии. На кадрах видно, что у фургона буквально смята «в гармошку» вся передняя часть. Из груды искореженного металла видна человеческая рука.

Сам Михаил Ефремов еле стоит на ногах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

- Эта машина чуть нас не сбила, - говорит мужчина, записавший в Instagram сториз. - Актер Ефременко чуть нас с Владом не ушатал. Он в говно пьяный. Знаменитый актер, блин. Не то что не ушатал. Убил другого человека. Он бухой…

В полиции аварию на Смоленской площади пока не комментируют. Известно, что Ефремов задержан. Сейчас он дает показания сотрудникам полиции.