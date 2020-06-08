"Точно никто не умер, точно?": Михаил Ефремов после жесткого ДТП еле стоял на ногах и просил закурить

Заслуженный артист РФ, который только недавно признавался, что бросил пить на карантине - "Я не домашний алкоголик!" - вечером понедельника устроил жесткое ДТП в центре столицы. По словам очевидцев, актер за рулем своего джипа развернулся через двойную сплошную на Смоленском бульваре и лоб в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водитель второй машины сильно пострадал и был экстренно доставлен в больницу, а вот Ефремов отделался легким испугом - на нем ни царапины. Судя по шатающейся походке артиста и его неразборчивой речи, за рулем он был нетрезв.

- Точно никто не умер, точно? - спрашивал после ДТП Ефремов у толпы зевак еще до того, как был задержан полицией.

- Сейчас убил бы нас и все. А я его еще сигареткой угостил, - комментирует в соцсетях свидетель аварии.

Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем, жена 56-летнего Михаила Ефремова категорически отказалась общаться с прессой.

- Нет-нет, я ничего комментировать не буду! - отрезала Софья Кругликова и бросила трубку.

Да и директору актера Татьяне Глаголевой оказалось нечего сказать:

- Я не на месте, поэтому ничего не знаю, - поспешила свернуть разговор администратор.

Внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил белый фургон, водитель которого получил серьезные травмы.

А вот дочь артиста Анна-Мария Ефремова, которая недавно огорошила публику признанием в своей "бесполости" и нетрадиционной сексуальной ориентации, отреагировала на сообщение о ДТП в своем Инстаграме:

- Когда играешь себе спокойно, и тут подруга из СМИ пишет: "Твой батя только что чуть не разбился на автомобиле". Забавно узнавать новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового, - прокомментировала девушка, опубликовав фото с безучастным выражением лица. О том, что ее отец и мать алкоголики, Анна-Мария не раз говорила публично.

Дочка актера Анна-Мария и ее реакция на новость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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