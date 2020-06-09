«Лечиться поздно.Только тюрьма»: Депутат Милонов требует посадить Ефремова за «пьяную аварию»

Депутат Госдумы Виталий Милонов требует посадить актёра Михаила Ефремова. Тот устроил аварию на Смоленской площади. Его автомобиль пересёк двойную сплошную и на полной скорости врезался в небольшой грузовичок. Очевидцы передают, что Ефремов был пьян. Его отвезли на экспертизу.

— Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма, — сказал kp.ru Милонов. — Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов. Плевать, что он известный актёр. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги.

Повреждения автомобиля, за рулем которого находился пьяный актер.

— Чтобы он не смог откупиться или кого-то подмазать. Ефремов должен сесть. Если он поймёт, что сходит с рук — продолжит свои алкоголические гонки. В США с ним бы церемониться не стали. Уже завтра бы поехал по этапу. И в кино его брать нельзя. Кто ему платит - спонсирует его пьяные покатушки. Формула простая. Тот, кто сел нажравшись за руль - равен убийце, — отметил депутат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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