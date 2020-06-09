В деле «Боинга» МН17 появились два «удобных» осколка

Очередной этап судебного разбирательства по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском «Боинге» начался в Нидерландах. Если у кого вдруг еще оставались какие-то иллюзии, то первый день показал, что будет оно предвзятым и тенденциозным. Нидерландский прокурор Тейс Бергер с ходу дал понять, что рассматривается исключительно версия причастности России к этой трагедии.

- В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды, - сообщил Бергер.

Прокурор уточнил, что из 8000 поражающих элементов, которыми начинена боевая часть ракеты «Бук», в телах погибших и в обомках лайнера удалось найти только 370. Причем только два из них – в форме двутавра (бабочки). Но на основе этих казалось бы незначительных деталей нидерландская фемида намекает на однозначный вывод.

- В сравнительных исследованиях материалов было обнаружено больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38, - пояснил Тейс Бергер.

Поясню по-русски. 9М38 – это старый тип ракет для ЗРК «Бук», который больше не производится в России. Все они были утилизированы после 2011 года. Зато остались на вооружении украинской армии, причем – без должного обслуживания на заводе-изготовителе. 9М38М1 – это боеприпас, который сейчас стоит на вооружении российской армии. Под него в Нидерландах и рисуют свою версию событий.

Любопытно, что демонстрируя осколки, голландская прокуратура почему-то забывает про самую главную улику, которую сама же продемонстрировала. И Россия по серийным номерам установила, какой украинской части ПВО принадлежал этот боеприпас. И передала все сведения в Нидерланды, однако эта информация следствием была проигнорирована. Как и официальные выводы концерна «Алмаз-Антей», который практическим путем установил, что характерных повреждения от ракеты 9М38М1 на фюзеляже «Боинга» не было.

Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, эксперименты с подрывом показали, что если бы у самолета сработала более современная российская ракета, он бы имел огромное пробоин в виде «бабочки». Ведь из 8 тысяч поражающих элементов боевой части форму двутавра имеет каждый четвертый. И найденные две «бабочки» выглядят как как грамм героина, подкинутый при обыске – хоть за что-то, но посадить.

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