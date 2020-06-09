Погода в Москве 9–15 июня: Сначала рекордный зной, потом – арктическое вторжение

Ждали тепла – а пришла сразу жара! В понедельник, 8 июня, солнце раскалило воздух в Подмосковье до +30 градусов. Такая температура зафиксирована в Новом Иерусалиме (+30,1), чуть-чуть не дотянуло до тридцати пекло в Москве, Можайске, Наро-Фоминске, Клину.

Зной продержится еще три дня, вплоть до пятницы, предупреждает Гидрометцентр России в своем прогнозе погоды в Москве на 9–15 июня. И в среду жара вполне может стать рекордной. Пока максимум для 10 июня за всю историю метеонаблюдений ровно +30 градусов, зафиксирован в 1998 году. Одна десятая градуса - и рекорд не устоит. Рекорд для 11 июня посерьезнее, +31,3 градуса, тоже держится с 1998 года, но и он может быть повержен.

- Мы уже выпустили предупреждения об аномальной жаре для МЧС, Минсельхоза, Минэнерго, коммунальных служб. Температура на 7 градусов выше климатической нормы, погода словно в июле, – делится подробностями с “КП” начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Прогноз Гидрометцентра такой:

В среду, 10 июня, до +30 градусов. В основном солнечно, но местами возможны короткие дожди.

В четверг, 11 июня, жара усилится до +32 градусов, без осадков.

В пятницу, 12 июня, День России москвичи и жители области будут отмечать при +26 градусах, на юге Подмосковья до +31. Прогремят грозы, пройдут дожди.

Аномальный зной стоит во всей Европейской части России, от Баренцева моря на севере до Черного на юге. Симферополь в выходные отметился новым температурным рекордом, +32,6 градуса. Эх, жалко, что карантин, пляжная погода пропадает!

- Пик зноя на этой неделе в Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии, там до +39 градусов, - удивляет Юрий Варакин.

Но ладно юга - в Архангельской области и Карелии +30 градусов, как в Анталье. И на острове Когуев в Северном Ледовитом океане на днях побит рекорд по арктической жаре, +21,5 градуса.

Курортную теплынь организовал нам всем огромный циклон, центр которого расположен над Уралом, объясняют специалисты Московского метеобюро. Он закачивает в Европейскую часть России горячий субтропический воздух.

Но – вернемся в Москву.

- Жара продержится до пятницы. А потом резко похолодает, сразу на 8-10 градусов. Но все равно погода останется достаточно теплой, - продолжает Юрий Варакин.

К концу недели усилится скандинавский антициклон, он-то и отправит нам воздушные массы из Заполярья, считают в Моссковском метеобюро. Но ведь и в Арктике аномально тепло! Так что арктические вторжение будет не страшным – коротким и не очень-то холодным.

В субботу, 13 июня, днем +16...+21 градус, облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь.

В воскресенье, 14 июня, +18...+23, переменная облачность, сухо.

А новая неделя начнется с очередного потепления – в понедельник, 15 июня, уже +22...+27 градусов.

КСТАТИ

Глобальное потепление продолжается: май-2020 стал самым жарким в истории

Май-2020 стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщила европейская Служба климатических изменений Copernicus. По средней температуре на Земле, конечно. Москвичи-то мерзли и мокли, у нас май на полтора градуса холоднее климатической нормы. А самые серьезные теплые аномалии – в Сибири, на Аляске и в Антарктиде, там майские температуры были на 10 градусов выше, чем обычно.